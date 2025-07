Pflegefinanzierung: Experten-Rat legt Reformmodell vor

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist in Bewegung – und zwar in Richtung Relevanz.In einer Zeit, in der Fachkräftemangel, Gesundheitsbewusstsein und Arbeitgeberattraktivität immer mehr zusammenhängen, gewinnt die bKV spürbar an strategischer Bedeutung. Sie ist längstkein …