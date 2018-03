Online-Powertag „Canada Life – The Home of Investment“

Insbesondere in Zeiten anhaltender niedriger Zinsen muss die Wahl der Geldanlage gut überlegt sein. Renditen für das Kapital und insbesondere für die Altersvorsorge sind für Kunden wichtiger denn je. Fondspolicen haben hinsichtlich des Erzielens von möglichen Renditen viele Vorteile gegenüber anderen Anlageangeboten. Welche das sind, erfahren Sie auf dem Online-Powertag “Canada Life – The Home of Investment” am 27. April 2018

Doch was macht eigentlich eine gute Fondspolice aus? Diese und weitere Fragen beantworten Ihnen bei unserem Online-Powertag “Canada Life – The Home of Investment” unsere Investmentexperten sowie Referenten von Setanta Asset Management und Fidelity International.

Dabei geht es nicht nur darum, wie ein Fudament für eine erfolgreiche Fondspolice beschaffen sein muss. Auch die Fondsanlage ist von entscheidender Bedeutung und das Value Investing die Basis für eine langfristige Altersvorsorge. Diese Bestandteile sowie eine Übersicht der aktuellsten Trends im Markt für Fondspolicen machen das Webinar zu einem maßgeschneiderten Event, das auf die Bedürnisse von Beratern und Vermittlern im Kundengespräch einzahlt. Zur Anmeldung geht es hier: Online-Powertag “Canada Life – The Home of Investment”

Foto: Shutterstock