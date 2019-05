ActiveMe: AXA verbindet PKV mit Gesundheitsservice

Die Private Krankenversicherung wird oft als reiner Kostenerstatter wahrgenommen. AXA ändert dies und begleitet seine Versicherten nicht nur im Krankheitsfall, sondern bereits im Vorfeld bei der Ausübung eines gesunden Lebensstils. ActiveMe von AXA stellt ein Gesamtpaket aus passendem Vollversicherungstarif und umfangreichem Serviceangebot dar, das kontinuierlich erweitert wird.

Mit ActiveMe vollzieht AXA den Wandel zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister und schafft ein einzigartiges Ökosystem Gesundheit mit differenzierenden Elementen wie Präventionskursen und Gesundheitsboni sowie Online-Arzt und digitalen Medizinprodukten.

„Mit dem neuen Tarif ActiveMe runden wir das Portfolio der Krankenvollversicherung ab: ActiveMe bietet innovative Serviceangebote – auch digital – sowie finanzielle Vorteile, um unsere Versicherten einfach und unkompliziert darin zu unterstützen, etwas für ihre eigene Leistungsfähigkeit und Fitness zu tun. Und falls doch einmal gesundheitliche Probleme auftreten, unterstützt AXA den Kunden dabei, den richtigen Behandler zu finden und bietet mit dem vielfach ausgezeichneten gesundheitsservice360° ein umfassendes und individuelles Gesundheitsprogramm inklusive persönlicher Beratung. Denn wenn ein Kunde dann doch einmal ernsthaft krank ist, dann soll er sich auf die Gesundung konzentrieren können, während wir für die beste medizinische Versorgung sowie eine umfassende Betreuung durch kompetente Mitarbeiter sorgen“, so der bei AXA Deutschland für die Personenversicherung zuständige Dr. Thilo Schumacher.

ActiveMe: Die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel

Laut AXA Präventionsreport 2019 wünschen sich 78 Prozent der Bundesbürger eine stärkere Unterstützung Ihrer Krankenversicherung bei der Prävention. AXA rückt mit ActiveMe den Fokus noch mehr auf gesundheitsbewusstes Verhalten und unterstützt die Versicherten dabei, gar nicht erst zu erkranken!

Dabei reicht die Liste der unterstützenden Angebote vom Online-Rückentrainer bis hin zur Erstattung von Präventionskursen. Honoriert wird das gesundheitliche Engagement der Versicherten durch entsprechende Boni bei der Erfüllung bestimmter Kriterien.

„Gesundes Leben, Sport und Fitness gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wir kommen mit ActiveMe dem zunehmenden Bedürfnis der Menschen entgegen, etwas für die eigene Gesundheit zu unternehmen, und nehmen damit unsere Rolle als Partner der Versicherten wahr. Unser neues Angebot ActiveMe richtet sich vor allem an Menschen, die sich aktiv mit Prävention und Gesundheit beschäftigen. Wir wollen für unsere Versicherten da sein, bevor sie erkranken“, betont Thilo Schumacher. „Damit gehen wir einen völlig neuen Weg in der PKV, denn die Zeit ist reif für einen Paradigmenwechsel in unserem Gesundheitssystem!“

Digitale Services: AXA führende PKV in Deutschland

Wer krank ist, möchte lieber im Bett bleiben und verspürt wenig Lust das Haus zu verlassen und sich in überfüllte Wartezimmer zu setzen. Das wird zukünftig auch nicht mehr notwendig sein – dem Online-Arzt sei Dank. Er ist rund um die Uhr erreichbar und kann neben einer ersten Diagnose auch Rezepte ausstellen, an einen Spezialisten überweisen oder AU-Bescheinigungen ausstellen.

Der Online-Arzt ist nur einer von vielen digitalen Services, die im ActiveMe enthalten sind. Denn Telemedizin und die Nutzung digitaler Diagnosen zur Prävention und Behandlung werden immer populärer und erlangen zunehmend gesellschaftliche Akzeptanz. Gleichzeitig können digitale Services die Behandlungskosten spürbar senken. Deshalb beinhaltet ActiveMe auch eine ganze Reihe digitaler Unterstützungen.

Bewährter Service wird fortgesetzt

Neben mehreren Apps zur Optimierung von Heilungsprozessen gehört natürlich auch der bewährte Service von Meine Gesundheit von AXA zum umfassenden Angebot von ActiveMe und erleichtert den Versicherten die Kommunikation mit Versicherung und Arzt.

Meine Gesundheit von AXA enthält unter anderem einen digitalen Medikamentenmanager, die digitale Gesundheitsakte und unterstützt die Versicherten bei der Arzt- und Terminsuche. Diese breite Nutzung digitaler Möglichkeiten hat dazu geführt, dass AXA mehrfach als privater Krankenversicherer mit dem besten und breitesten Gesundheitsservice ausgezeichnet wurde.

Foto: Pressebild AXA