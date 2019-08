Allianz Digital: Umwandlung statt Neugründung

Der Online-Versicherer AllSecur wird ab diesem Herbst unter dem Namen Allianz Direct weitergeführt und nimmt damit den Namen seiner Muttergesellschaft Allianz an. Ab dem kommenden Monat wird die Marke AllSecur schrittweise vom Markt verschwinden. AllSecur ist seit dem Start im Jahr 2009 Teil der Allianz.

Mit diesem Schritt wird die AllSecur Teil eines europäischen Versicherungsgeschäftsmodells, dem sich im Laufe des nächsten Jahres noch weitere Online-Marken der Allianz anschließen.

Zusammenarbeit auf europäischer Ebene



Neben AllSecur in den Niederlanden, die zeitgleich unter dem neuen Namen aktiv werden, folgen im kommenden Jahr Genialloyd in Italien und Fénix Directo in Spanien.

Durch ihren mobilen und digitalen Ansatz bietet Allianz Direct ihren Kunden einen umfassenden Service, der sich durch ein schnelles und einfaches Kundenerlebnis zu attraktiven Preisen auszeichnet.

Bart Schlatmann, CEO Allianz Direct, erklärt: „Durch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene nutzen wir noch mehr Potentiale, um Innovationen schnell verfügbar zu machen.

Das kommt unseren Kunden zugute, denn wir können unsere Preise wettbewerbsfähig halten und Kunden mit mehr Geschwindigkeit und Komfort, zum Beispiel bei Schadensfällen, zur Seite stehen.

Wir orientieren uns als Versicherer ganz an den Bedürfnissen unserer Kunden, daher haben wir Allianz Direct gemeinsam mit ihnen entwickelt.“

Laufende Verträge durch Rebranding unverändert



Die AllSecur bzw. künftig Allianz Direct Versicherungs-AG, bleibt eine eigenständige Einheit innerhalb der Allianz Gruppe. Auf diese Weise behält der Online-Versicherer seinen innovativen Charakter, dieser wird ab Herbst jedoch durch die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene noch verstärkt.

Der Name und die Corporate Identity werden sich ändern, die Verträge der aktuellen AllSecur-Kunden bleiben jedoch durch das Rebranding unverändert.

Harald Boysen, CEO der AllSecur Deutschland, sagt: „Durch diesen Wandel schaffen wir Skaleneffekte auf europäischer Ebene, was für unsere Kunden und uns von Vorteil ist. Wir wollen unsere Dienstleistungen noch schneller und einfacher anbieten. Das ist eine Win-Win-Situation und deshalb freuen wir uns auf dieses neue Kapitel!”

Foto: Shutterstock