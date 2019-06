Altersvorsorge: IVFP kürt Allianz mit mehrfach “exzellent” zum Sieger

Der Trend, in der privaten Altersvorsorge verstärkt auf kapitalmarktgebundene Produkte zu setzen, geht weiter. Die Versicherer bieten für ihre Kunden unterschiedliche Strategien an, um deren Kapitalmarktwünschen am besten entsprechen zu können. Die unterschiedlichen Produktformen machte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung nun zum Thema. Wer neben der Allianz ebenfalls mit “exzellent” abschneidet.

Die Anlagephilosophien hinter diesen Strategien unterscheiden sich von gemanagten Fondsportfolios bis hin zu verschiedenen Einzelfonds sehr stark. „Eine beste Strategie im Allgemeinen gibt es dabei nicht“, so Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), “zu individuell sind die Kundenwünsche und damit auch die Fondsstrategien“.

Das jeweilige Fondsangebots einer fachgerechten Bewertung durch das IVFP zu unterziehen, wurde dadurch immer komplexer und daher vom IVFP neu ausgerichtet und erweitert. Im Ergebnis werden nun die angebotenen Fonds(-strategien) drei Hauptkategorien zugeordnet und deren Einteilung und Bewertung anhand einer Peergroup-Einstufung vorgenommen.

Allianz siegt in allen Kategorien außer klassische Anlage mit “exzellent”

Unangefochtender Sieger ist die Allianz. In allen Kategorien außer klassischer Anlage siegt das Unternehmen mit der Bewertung “exzellent”. Alte Leipziger und AXA bieten nicht in allen bewerteten Kategorien Produkte an. Ihre Produkte erreichen jedoch bei einer Bewertung durch das IVFP ebenfalls die Bewertung als “exzellent”.

Überraschend ist das Ergebnis der Kategorie Klassische Rentenversicherung. Hier erreichen R+V Versicherung und Condor jeweils ein “exzellent” als Bewertung. Bei nur zwei Direktversicherern, die überhaupt ein derartiges Angebot besitzen, Europa Lebensversicherung und Hannoversche Lebensversicherung, schneiden ebenfalls beide mit “exzellent” ab.

Was wurde im aktuellen Privatrenten-Rating untersucht?

Ein Vergleich zwischen den Anbietern lohnt immer und das 10-jährige Jubiläums-Rating vom IVFP zu den privaten Rentenversicherungstarifen liefert eine wertvolle Orientierung. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen “Exzellent – Sehr Gut – Gut“ bewertet, sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen und die Versicherer sind innerhalb der Gesamtnoten alphabetisch sortiert

in diesem Jahr hat das IVFP 148 Tarife von 53 Anbietern auf bis zu 89 Kriterien hin untersucht. Die Einteilung erfolgte in die Kategorien klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Ga- rantien sowie Comfort. Das Gesamtergebnis setzt sich wie in allen Ratings des Instituts aus der Summe der vier Teilbereiche Unternehmensqualität (35 %), Rendite (30 %), Flexibilität (25 %) sowie Transparenz und Service (10 %) zusammen.

