Ausgezeichneter Blog hilft Maklern mit Social-Media-Inhalten

Mit deshalbversichern.de ist die INTER Versicherungsgruppe im Bereich der digitalen Kommunikation ganz vorn mit dabei. Der objektive, freie Blog wurde auf der diesjährigen DKM mit dem Award der Onlinemarketinggesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) ausgezeichnet.

Erstmals wurde in diesem Jahr auf der DKM gemeinsam mit dem Branchennetzwerk AMC ein Award für Versicherer vergeben, die Vermittler bei der digitalen Kommunikation und ihren Online-Aktivitäten unterstützen: der Award der Onlinemarketinggesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV). Dabei entschied nicht die Jury über die Gewinner in dieser neuen Kategorie „Maklerunterstützung“, sondern ein Voting innerhalb der Maklerschaft. Zwei Gesellschaften teilen sich den Sieg: die INTER Versicherungsgruppe mit dem unabhängigen, objektiven und freien Blog deshalbversichern.de – einem Gemeinschaftsprojekt von Inter, Pfefferminzia und expertenhomepage und die Versicherungsgruppe die Bayerische.

Mit dem Blog deshalb-versichern.de möchte die Inter Versicherungsgruppe Makler in ihrer Social-Media-Kommunikation unterstützen. Sie stellt darin für Endkunden aufbereiteten und relevanten Content zur Verfügung, über den Makler frei verfügen können. Eine Umfrage in der Maklerschaft ergab für diese Unterstützung eine Note von 1,94. Was ein Beleg für eine ausgezeichnete Arbeit ist und in den Augen der Onlinemarketinggesellschaft für Versicherungsvermittler eine Auszeichnung verdient.

Foto: Oliver Lepold