Auslandsreisekrankenversicherung: Was der Rücktransport wirklich kostet

Die Vorschläge von Marktteilnehmern, Kunden und anderen Lloyd’s-Interessengruppen im Future at Lloyd’s Prospekt erfahren breite Unterstützung, so wurde heute von Lloyd’s bestätigt, während gleichzeitig die am 1. Mai dieses Jahres gestartete Befragung über die mutige neue Strategie des globalen Versicherungsmarktes zu Ende geht und die Umsetzung des Konzeptes beginnt.