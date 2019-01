Digitalisierung: Der Trend geht in Richtung “Human Robo”

Robo Advisory – die automatisierte, Algorithmus- und KI-basierte Anlageberatung und Vermögensverwaltung – wendet sich an eine technologieaffine und preisbewusste Kundschaft, die auf der Suche nach intelligenten Anlagelösungen ist.

Gastbeitrag von Ralph Castiglioni, Basler Financial Services GmbH + Baloise Asset Management

Dabei werden der intensiv umworbenen Zielgruppe mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit bei geringeren Kosten versprochen. Dieses Kundensegment nimmt trotz ihrer Erfahrungen die neuen digitalen Angebote aber bisher eher zögerlich an.

Denn offensichtlich besteht noch erheblicher Informations- und Vertrauensbildungsbedarf. Die digitale Vermögensverwaltung “Baloise MONVISO” setzt daher auf das Beste beider Welten.

Die Auswahl an Robo Advisory Anbietern wächst kontinuierlich an – um den durchweg hohen Ansprüchen der Kunden in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit und Bedienungsfreundlichkeit zu entsprechen, sollten unserer Erfahrung nach daher mehrere Mindestanforderungen erfüllt werden:

1. Kommunikative Wahlmöglichkeiten und Transparenz

Mittlerweile stellt die Kommunikation mit Bots keine Besonderheit mehr dar – nichtsdestotrotz haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Option, sich jederzeit bei Fragen an einen persönlichen Ansprechpartner “aus Fleisch und Blut” wenden zu können, die Akzeptanz gerade im Bereich der Vermögensverwaltung erheblich verbessert.

Gleichfalls muss in diesem sehr vertrauenssensitiven Bereich größtmögliche Transparenz gewährleistet sein.

Der Kunde möchte einen verständlichen Überblick über seine Anlagen haben, Entwicklungen genau nachvollziehen oder jederzeit über sein Vermögen verfügen können.

Seite zwei: Intuitive Benutzerführung