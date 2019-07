Google: Danach sucht die Branche

Ob Berufsunfähigkeit, Haftpflicht oder Rechtsschutz – die Deutschen lieben es, sich abzusichern. Welche Versicherungsprodukte aktuell besonders gefragt sind, hat das Online-Marketingunternehmen Mediaworx untersucht.

Dabei wurde anhand von 170 Versicherungen untersucht, wie sich das Suchverhalten bei Google im Vergleich zum Vorjahresquartal entwickelt hat. Um auch Auffälligkeiten bei Nischenprodukten hervorzuheben, wurde neben der absoluten Veränderung auch die relative Entwicklung untersucht.

Die absoluten Werte sollten dabei laut Mediaworx nicht mit einzelnen Nutzern gleichgesetzt werden, da ein Nutzer mehrere Suchanfragen stellen könne.

Darüber hinaus seien die exakten Daten teils stark gerundet, da das Ranking nur eine ungefähre Einschätzung der Popularität darstellen solle.

Top Ten der gefragtesten Versicherungen

Angeführt wird die Rangliste der im ersten Quartal 2019 gefragtesten Versicherungen von der Rentenversicherung mit 135.000 monatlichen Google-Suchen, gefolgt von Kfz- und Reiserücktrittsversicherung mit jeweils 110.000 Suchen auf einem geteilten zweiten Platz.

Mit jeweils 90.500 Suchen nehmen Rechtsschutz- und Zahnzusatzversicherung gemeinsam den vierten Platz ein. Darauf folgen Haftpflicht- (74.000), Hausrat- (60.500) und Berufsunfähigkeitsversicherung (49.500).

Die Top Ten wird komplettiert durch die Private Krankenversicherung und die Risikolebensversicherung mit jeweils 40.500 monatlichen Google-Suchen.

BU muss einstecken

Auch was die absolute Veränderung angeht ist die Rentenversicherung obenauf: mit einem Plus von 25.000 Suchanfragen liegt sie noch vor Rechtsschutz- und Zahnzusatzversicherung (jeweils plus 16.500 Suchen).

Am anderen Ende des Spektrums liegt die Berufsunfähigkeitsversicherung, mit 11.000 Suchanfragen weniger als im Vorjahreszeitraum.

Das Risikobewusstsein der Deutschen steigt

Schaut man auf die relative Veränderung fällt eine Entwicklung ganz besonders ins Auge: Die Krebsversicherung, noch 2017 mit dem „Versicherungskäse“ getadelt, erfreut sich auf Google immer größerer Nachfrage – ganze 665 Prozent mehr als im ersten Quartal 2019. Damit steigerte die Versicherung ihre monatlichen Suchanfragen von 170 auf 1.300 im Monat.

In dieser Rangliste auf dem zweiten Platz liegt die Teilkaskoversicherung (plus 171 Prozent) gefolgt von der Vollkaskoversicherung (plus 86 Prozent).

Den größten prozentualen Rückgang musste dagegen die Drohnenversicherung mit einem Minus von 46 Prozent einstecken.

Versicherungsprodukte immer gefragter

Die Experten von Mediaworx untersuchen die Suchanfragen am Versicherungsmarkt schon seit 2016. Sie weisen darauf hin, dass der Bedarf an Versicherungsprodukten von Jahr zu Jahr anzusteigen scheint.

Den bisher größten Sprung zum Vorjahr habe das erste Quartal 2019 gemacht. So sei die Suchentwicklung aller Versicherungen insgesamt um 6,5 Prozent gestiegen, was 86.380 Suchanfragen entspreche. (bm)

Fotos: Mediaworx