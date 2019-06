Interrisk: Vertriebspartner bescheinigen schnelle Bearbeitung von Leistungsfällen

Die Interrisk hat eigene Vertriebspartner gebeten, im Rahmen einer Onlineumfrage die Produkte, Services sowie die allgemeine Vertriebsunterstützung des Unternehmens zu beurteilen. Ein Kriterium dabei war die Qualität und die Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Leistungsfällen in der Berufsunfähigkeits- und Risikoversicherung.

Mehr als 1.000 Vertriebspartner haben an der umfangreichen Befragung mit über 190 Einzelfragen teilgenommen. Zu den Fragen nach Qualität und Geschwindigkeit von Leistungsfällen in den Lebensversicherungs-Sparten flossen nach Angaben des Versicherer insgesamt 775 qualifizierte Bewertungen in die Umfrage ein.

Neun von zehn Maklern beurteilen Interrisk mit sehr gut oder gut

90,8 Prozent der Makler und Mehrfachagenten beurteilten die Qualität der Leistungsbearbeitung durch die InterRisk Lebensversicherungs-AG auf der Notenskala von eins (sehr gut) bis fünf (mangelhaft) mit „sehr gut“ oder „gut“. Bei der Bearbeitungsgeschwindigkeit entschieden sich 87,8 Prozent für eine dieser beiden Noten.

„Mit diesem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein, aber es gibt noch Luft nach oben – und daran werden wir konsequent weiterarbeiten“, bewertet Dietmar Willwert, Vorstand Vertrieb und Marketing der InterRisk Versicherungen das Urteil der Vertriebspartner.

Die InterRisk führt seit 1996 regelmäßig Vermittlerumfragen durch, um die Zufriedenheit ihrer Vertriebspartner hinsichtlich der angebotenen Produkten, Services und vertriebsunterstützenden Maßnahmen zu überprüfen, diese zu verbessern sowie neue Entwicklungsfelder zu erkennen. Welche dies sein könnten, lässt der Versicherer leider offen. (dr)

Foto: Shutterstock