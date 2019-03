Kfz-Versicherung: Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

Für kaum etwas zahlen die Deutschen regelmäßig mehr Geld als für das Autofahren – und ohne guten Versicherungsschutz wird es umso teurer. Doch welche Kfz-Versicherer behandeln ihre Kunden am fairsten?

Insgesamt holten die Experten von Servicevalue ganze 2.540 Kundenurteile von 2.248 Kunden zu 26 Kfz-Serviceversicherern, sowie 966 Urteile von 782 Kunden zu zehn Kfz-Direktversicherern ein.

Dabei durfte jeder Teilnehmer jeweils bis zu zwei Kfz-Versicherer bewerten, bei denen er oder sie innerhalb der letzten zwölf Monate Kunde war.

Im Zuge der Untersuchung wurden die Versicherungsanbieter im Bezug auf 23 Service- und Leistungsmerkmale bewertet. Diese wurden in den folgenden sechs Kategorien geordnet: “Fairer Kundenservice”, “Faires Produktangebot”, “Faire Kundenkommunikation”, “Faires Preis-Leistungs-Verhältnis”, “Faire Kundenberatung” und “Faire Schadenregulierung”.

Anbieter überzeugen mit Kontinuität

Sowohl bei Kfz-Serviceversicherern als auch bei den Direktversicherern können Kunden sich nach wie vor auf ein hohes Level an Fairness verlassen. In beiden Branchenzweigen liegt das Gesamtergebnis nur 0,2 Indexpunkte unter dem des Vorjahres.

Somit überzeugen die Anbieter also mit Kontinuität. Bei den Direktversicherern erhielten erneut vier Anbieter so gute Bewertungen von den Teilnehmern, dass es für die Höchstwertung “sehr gut” reichte, wobei mit AllSecur nur ein einziger die Spitzennote in fünf der sechs Teilkategorien erreichte.

In der Klasse der Serviceversicherer konnten alle neun Unternehmen die im Vorjahr die Note “sehr gut” erhielten ihren Spitzenrang behaupten.

