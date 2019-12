Lebenserwartung: Wo sie in Europa am höchsten ist

Spanier, Franzosen und Italiener haben EU-weit die höchste Lebenserwartung. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Eurostat-Daten, welche die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt nach dem Stand des Jahres 2017 angeben. Und Deutschland?

Deutschland liegt mit 81,1 Jahren im Mittelfeld. Betrachtet man nur Westeuropa, so liegen Deutschland in Dänemark am Ende der Rangfolge. Geringer fällt die Lebenserwartung dann nur in osteuropäischen Ländern aus, sie liegt hier durchgehend unter 80 Jahren. Die geringste Lebenserwartung von allen EU-Ländern gibt es in Bulgarien mit 74,8 Jahren.

Laut Wissenschaftlicher ist die Lebenserwartung u.a. von der Ernährung abhängig – und diese ist in vielen Mittelmeerländern im Schnitt besser als im Rest der EU. Die Mittelmeerküche basiert auf vielen Fischgerichten und enthält auch deutlich mehr Gemüse, Salate, Hülsenfrüchte und Obst. Den Deutschen attestieren Wissenschaftler eine vergleichsweise ungesunde Ernährung, die zu Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führe.

Negativ auf die Lebenserwartung wirken sich Experten zufolge außerdem folgenden Faktoren aus: Armut, geringe Lebenszufriedenheit, belastende Umwelteinflüsse, wenig sportliche Betätigung und Alltagsstress.

Foto: Shutterstock