Liechtenstein Life stellt neue Nettopolice vor

Die Liechtenstein Life Assurance AG stellt mit „yourlife netto“ eine neue Nettopolice speziell für den deutschen Markt vor. Die fondsgebundene Rentenversicherung ist eine fondsgebundene Rentenversicherung mit der Option bei Fälligkeit eine Rente oder Kapitalleistung zu erhalten oder eine Kombination von beidem. Der Versicherte kann gemeinsam mit seinem Berater aus einer Gesamtauswahl von über 80 Einzel- und Dachfonds bis zu zehn Fonds gleichzeitig besparen – dazu gehören auch ETFs und Dimensional Fonds. Ein Wechsel zwischen den Anlagen ist jederzeit während der gesamten Laufzeit möglich. Im Vergleich zu einem Fondssparplan fällt hierbei aber keine Abgeltungssteuer an.

Die Nettopolice „yourlife netto“ trennt Vergütung und Versicherung und schafft somit ein Höchstmaß an Transparenz. Die Beratungsleistung des Vermittlers kann über ein Varianten-Modell erfolgen: entweder durch eine Up-Front-Vergütung in Form einer Vergütungsvereinbarung, die prozentual auf Basis der Bewertungssumme erfolgt (Beitrag x 12 x Laufzeit – bei max. 40 Jahren) und/oder über eine laufende Vergütung durch einen zusätzlichen Vertrag auf Basis der Berechnung in Prozent des NAV p.a., und diese Gebühr wird einmal jährlich dem Vertrag belastet. Ersteres kann über ein Factoring erfolgen.

Factoring der Beratungsvergütung demokratisiert breiten Zugang zur Altersvorsorge

Die Nettopolice richtet sich auch an junge Zielgruppen, die normalerweise nicht durch Honorarberatung angesprochen werden. Hierzu hat Liechtenstein Life gemeinsam mit der cashyou AG und der Deutschen Handelsbank AG ein Factoringsystem entwickelt, das es Verbrauchern ermöglicht, die Beratervergütung durch eine monatliche Tilgung über 60 Monate zu entrichten. Damit demokratisiert die Lichtenstein Life den Zugang zur Altersvorsorge für eine breite Gesellschaftsschicht.

Stephan Bruckner, Head of Sales Germany der Liechtenstein Life Assurance AG, sagt: „Die Diskussionen um Provisionsdeckel oder gar Provisionsverbot dürfen nicht dazu führen, in Deckung zu gehen und das Feld der Altersvorsorge dem grauen Kapitalmarkt zu überlassen. Gerade junge Berufsanfänger benötigen eine stabile, verlässliche und transparente Altersvorsorge. yourlife netto bietet ihnen eine faire Beratung – und den Beratern eine faire Bezahlung.“

Honorarberatung legt Beratungsvergütung offen

Jürgen Ender, CEO der cashyou AG sagt: „Die Honorarberatung legt die Beratungsvergütung transparent offen, wie es Verbraucherschützer immer gefordert haben. Gerade das wirkt jedoch oft abschreckend auf junge Verbraucher wie Berufsanfänger und Geringverdiener. Um diese Zielgruppe auch für die Altersvorsorge empfänglich zu machen, bieten wir Verbrauchern die Möglichkeit, die Vergütung über einen längeren Zeitraum finanzieren zu lassen.“

Daniel Kreis, CEO der Deutschen Handelsbank sagt: „Der Versicherungsmarkt befindet sich im Umbruch. Dies ist für junge Unternehmen wie der Prosperity Company, zu der die Liechtenstein Life Assurance AG gehört, eine einzigartige Möglichkeit, mit Innovationen zu überzeugen und so neues Potential zu erschließen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kooperation mit der cashyou AG den Markt verbraucherfreundlicher und damit für alle Beteiligten attraktiver gestalten wird.“