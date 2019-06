Neodigital und Apella arbeiten künftig zusammen

Die Neodigital Versicherung AG ist ab jetzt in einem weiteren bedeutenden Maklerpool vertreten. Der Maklerverbund Apella AG hat sein Portfolio um die digitalen Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungsprodukte von Neodigital erweitert. Was sich beide von ihrer Zusammenarbeit versprechen.

Angesichts von Digitalisierungsdruck und Forderungen der Versicherten nach mehr Transparenz und Interaktionsmöglichkeiten sind neue Impulse und innovative Maßnahmen von Versicherern, aber auch von Maklerpools gefragt. Durch die Zusammenarbeit mit Neodigital kann die Apella AG ihr Angebot an Service-Lösungen verbreitern und stellt zudem sicher, dass ihre Vermittler auf die künftige Kundenanforderungen flexibel reagieren können.

“Makler werden an vielen Stellen erheblich entlastet”

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren digitalen Produkten die angeschlossenen Vermittler der Apella AG dabei unterstützen können, ihre Prozesse und Arbeitsschritte vollständig zu digitalisieren“, sagt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Neodigital. „Dadurch wird es möglich, optimale Empfehlungs- und Beratungsleistungen für ihre Kunden zu erbringen. Denn die Makler werden an vielen Stellen erheblich entlastet und können Zeit und Ressourcen sparen. So bleibt auch mehr Zeit für das Wichtigste: Die Betreuung der Kunden.“, so Voss weiter.

Die Apella AG ist ebenfalls von den Vorteilen eines geringeren Verwaltungsaufwands zugunsten von mehr Zeit für die individuelle Kundenbetreuung überzeugt.

“passt sehr gut zum Konzept von Apella”

“Wir sind ein Maklerpool, der seine Makler immer dabei unterstützt hat, in differenzierten Märkten frei und uneingeschränkt zu agieren. Die Hürden, die es dabei zu überwinden gilt, sind oft gesetzliche Anforderungen und finanzielle Herausforderungen“, erklärt Harry Kreis, Vorstand der Apella AG. „Wir sind für unsere angeschlossenen Makler ein ebenso kompetenter wie starker Partner und gewährleisten so den bestmöglichen Support beim Erfüllen ihrer täglichen Aufgaben. Neodigital passt mit seinen Produkten und digitalen Prozessen sehr gut zum Konzept von Apella.”, so Kreis abschließend.

Foto: Shutterstock