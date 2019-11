Rentner zahlen immer mehr Steuern

Die Policen-Direkt-Gruppe, Anbieter für Investments in deutsche Zweitmarktpolicen, übernimmt die Versicherungsmakler am Seestern GmbH aus Düsseldorf. Nach der AVW GmbH und der Läpple GmbH in Fellbach sowie der Benefit AG aus Limburg ist dies das vierte Maklerunternehmen, das in die Gruppe integriert wird.