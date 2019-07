Sparda-Bank wird Versicherungsmakler

Was sich in der vergangenen Woche bereits abzeichnet, ist nun offiziell: Ab sofort wird die Sparda-Bank Baden-Württemberg ihr Versicherungsgeschäft über die Sparda-Versicherungsservice GmbH (SVS) abwickeln. Auf der dazugehörigen Plattform “meineVersicherungswelt” kann der Kunde seine gesamten Versicherungsverträge digital verwalten, Tarif- und Leistungsvergleiche erhalten und die kostengünstigste Lösung für sich aussuchen.

“Wir freuen uns sehr, mit der SpardaVersicherungsservice GmbH als erste Bank in Deutschland mit einem eigenen Beraterteam unsere Kunden die passende Versicherung zum besten Preis anbieten zu können”, freut sich Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Basis bildet Technologie von Jung, DMS & Cie.

Die SpardaVersicherungsservice GmbH (SVS), ein 100-prozentiges Tochter-Unternehmen der Sparda-Bank Baden-Württemberg, nutzt die Technik aus dem Hause des Maklerpools Jung DMS & Cie. Dazu gehören unter anderem das Kundenverwaltungsprogramm iCRM, die Vergleiche von GELD.de und eine White-Label-Lösung der App “allesmeins”.

Das Versicherungsgeschäft ist nicht neu für die Sparda-Bank Baden-Württemberg, nur die Angebotsvielfalt ändert sich: “Früher konnten wir nur Produkte einer Versicherungsgesellschaft anbieten und waren damit der verlängerte Arm einer Versicherungsgesellschaft”, erklärt Hettich. Jetzt greife die Genossenschaftsbank auf einen Pool von 170 Versicherungsgesellschaften und über 300 Versicherungen zurück.

“Die Kooperation ermöglicht uns, zum verlängerten Arm des Kunden zu werden und dem Wunsch nach einer individuellen Versicherungskonstellation noch besser nachzukommen. Damit werden wir zum umfassenden Fürsprecher für unsere Kunden in Sachen Geldanlage, Vorsorge und Absicherung”, so der Sparda-Chef.

Digitaler Versicherungsordner mit Beratern

Die Kernfunktionen der dazugehörigen Plattform “meineVersicherungswelt” bestehen darin, Versicherungen in einer Plattform zu verwalten und dort die bestmögliche Versicherungskonstellation für den Kunden anzubieten. Persönlich oder digital registrierte Kunden werden automatisch von unabhängigen Versicherungsberatern über Zahlungstermine und Kündigungsfristen sowie über neue Tarife und damit Optimierungsmöglichkeiten in ihrer Versicherungsgestaltung informiert. “Das spart Ihnen eine Menge Zeit und Aufwand, hält Ihre Unterlagen vollautomatisch auf dem aktuellen Stand und deckt per Knopfdruck Einsparpotenziale oder Doppelversicherungen auf”, ergänzt Joachim Haas, Vertriebsvorstand der Sparda-Bank Baden-Württemberg und gleichzeitig Geschäftsführer der SVS.

Ebenso steht den Nutzern in der Anwendung ein Vergleichsrechner zur Verfügung, über den Versicherungen verglichen und auch direkt abgeschlossen werden können.

“Alles per Mausklick, ohne langwierige Beratungsgespräche oder dem Wälzen unzähliger Versicherungsangebote. Ob Sie danach aktiv werden und Ihre Versicherungen schnell und einfach optimieren möchten, entscheiden ganz alleine Sie”, so Joachim Haas weiter. Dabei sei das Vergleichsportal mit keiner Versicherungsgesellschaft verbunden. Zudem sei die Gesellschaft als Tochter der Sparda-Bank Baden-Württemberg in besonderem Maße der Datensicherheit verpflichtet. Alle Verträge werden durch moderne Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren vor unberechtigten Zugriffen geschützt.

Beratung – digital oder von Mensch zu Mensch

Je nach bevorzugtem Kontaktweg kann der Kunde zwischen einer Beratung per Telefon, Mail oder in der Filiale wählen. Der Kunde erhält einen Ansprechpartner, der ihn in allen Versicherungsverträgen beraten kann.

“Ob Sie die optimale Versicherungslösung suchen, einen Schaden oder eine Adressänderung schnell und unkompliziert melden möchten oder eine ehrliche Meinung brauchen: Die persönlichen Ansprechpartner helfen dem Kunden digital, am Telefon oder ein paar Kilometer weiter in der nächsten Filiale der Sparda-Bank BW. Darin sehen ich einen großen Vorteil”, erklärt SVS-Geschäftsführer Joachim Haas

