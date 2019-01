Standard Life stockt Fondspalette um mehr als das Doppelte auf

Standard Life Deutschland hat die Anzahl der Fonds in seinen Fondspolicen Maxxellence Invest und ParkAllee aktiv mehr als verdoppelt. Insgesamt 67 neue Fonds aus unterschiedlichen Anlageklassen und mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten ergänzen das Fondsuniversum, das jetzt aus mehr als 100 Fonds besteht.

Es wurden sowohl zusätzliche Anlageklassen aufgenommen als auch in bereits bestehenden Klassen weitere Fonds hinzugefügt. Neu aufgenommen wurden dabei auch Themenfonds aus den Bereichen Healthcare, Technologie oder Robotics. In der überarbeiteten Fondspalette finden sich neben Produkten des strategischen Investmentpartners Aberdeen Standard Investments auch Fonds anderer renommierter Gesellschaften wie Acatis, Flossbach von Storch, Comgest, Jupiter, BlackRock oder First Private. Neben Bestsellern wurden dabei aber auch eher unbekannte Produkte spezialisierter Investmentboutiquen aufgenommen.

Wie die Auswahl geschieht

Die Auswahl der Fonds erfolgte unter anderem aufgrund der Beurteilung von unabhängigen Ratingagenturen. Auswahlkriterien für alle Fonds sind ein Rating von mindestens drei Sternen von Morningstar und FWW sowie ein Scope-Rating von C oder besser. Ziel ist es jedoch, einen möglichst hohen Anteil des Fondsuniversums mit vier oder fünf Sternen beziehungsweise einem A- oder B- Rating zu haben. Eine halbjährliche Überprüfung der Mindestanforderungen soll eine möglichst hohe Qualität des Fondsuniversums sicherstellen. Aber auch die Kunden von Standard Life können Veränderungen vornehmen. Sie können zwölfmal im Jahr kostenlos zwischen Fonds in den verschiedenen Anlageklassen wechseln.

Nachfrage nach Themenfonds steigt

“Eine moderne Fondspolice sollte den Anlegern eine attraktive Fondsauswahl aus den wichtigsten Anlageklassen bieten, sie sollten aber auch die Möglichkeit haben, in zukunftsorientierte Trends beziehungsweise steigt Themen zu investieren. Gerade bei diesen Themenfonds stellen wir eine deutlich steigende Nachfrage fest”, erklärt Stephan Hoppe, Direktor Investmentstrategie bei Standard Life Deutschland. “Mit der Erweiterung der Fondspalette haben wir die Qualität unserer Fondspolicen noch einmal deutlich gesteigert.” (fm)

Foto: Standard Life