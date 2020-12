Aufsicht rät europäischen Versicherern weiter zu Vorsicht bei Dividenden

Die Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa rät den Unternehmen der Branche weiterhin zu Zurückhaltung bei Dividendenzahlungen in der Coronakrise. Die Versicherer sollten Gewinnausschüttungen an die Anteilseigner und Aktienrückkäufe nur mit dem nötigen Maß an Vorsicht vornehmen, teilte die Eiopa am Freitag in Frankfurt mit.