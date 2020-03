Krankenversicherung: Prämienerhöhung für Privatpatienten unwahrscheinlich

Der Verkauf der eigenen Immobilie ist oft ein langwieriger und komplizierter Prozess. Hier kann ein Makler mit seinem fachlichen Know-how bestens unterstützen. Doch was geschieht, wenn Immobilienverkäufer an den falschen Makler geraten und durch dessen pflichtwidriges Handeln entgegen der Richtlinien des Makleralleinauftrags geschädigt werden? Der Bundesgerichtshof (BGH) beantwortet in einem aktuellen Urteil, welche Schadensersatzansprüche Verkäufer in einem solchen Fall geltend machen können (Az: I ZR 160/17).