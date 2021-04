Allianz bKV: Neues Budgetpaket und mehr Service

2020 ging gut ein Viertel des Marktwachstums in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) an die Allianz Private Krankenversicherung (APKV). Jetzt gibt der Versicherer seiner bKV-Produktfamilie mit „gesund x – die Extraportion Gesundheit“ einen neuen Namen. Gleichzeitig wird das Angebot um ein Budgetmodell mit drei Leistungspaketen erweitert.

Firmenkunden stehen mit „Mein Gesundheits Budget“ ab sofort drei neue unterschiedliche Leistungspakete zur Verfügung. Die Budgetangebote ergänzen dabei die bestehenden Bausteintarife der Allianz und können mit diesen kombiniert werden.

Bausteine und Budgetpakete kombinieren

Das neue Konzept bietet Arbeitgebern nach Allianz-Angaben großen Gestaltungsspielraum. Über die bekannten elf Bausteintarife können sie – von der Brille bis zum Zahnersatz – weiterhin gezielt Schwerpunkte in der Gesundheitsvorsorge ihrer Belegschaft setzen.

Firmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei entscheiden lassen wollen, welche Gesundheitsleistungen diese in Anspruch nehmen, können ihnen eines von drei neuen kompakten Gesundheitspaketen mit einem festen jährlichen Budget zur Verfügung stellen.

Auch die Kombination der Budgetpakete mit einem oder mehreren Bausteinen sei möglich, betont die Allianz. Entscheiden sich Firmen für eine Budgetvariante, stehen ihnen mit „MeinGesundheitsBudget“, „MeinGesundheitsBudget Plus“ und „MeinGesundheitsBudget Best“ drei Leistungspakete zur Auswahl.

Drei Leistungspaket und fünf Budgetstufen

Wie hoch das Budget ist, das sie pro Jahr und Person für Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen, legen die Arbeitgeber selbst fest – fünf Budgetstufen zwischen 300 und 1.500 Euro sind möglich. Mitarbeiter können alle versicherten Leistungen so lange und oft in Anspruch nehmen, bis ihre tariflich vereinbarten Höchstbeträge aufgebraucht sind.

Die Leistungen jedes Budgetpakets umfassen dabei immer Zahnbehandlungen und Zahnvorsorge, Behandlungen beim Heilpraktiker und Naturheilverfahren, Sehhilfen einschließlich operativer Korrekturen der Sehschärfe wie Lasik sowie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel inklusive der gesetzlichen Zuzahlungen.

Unterschiede bei Erstattung von Zahnersatzleistungen

Unterschiede gibt es bei der Erstattung von Zahnersatzleistungen: Im Plus- und Best-Paket belasten diese nicht das Budget, sondern werden, inklusive der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, zu 70 Prozent (Plus) beziehungsweies 90 Prozent (Best) von der APKV übernommen. Unabhängig von den anfallenden Kosten, betont der Versicherer.

Darüber hinaus erweitert die APKV die Leistungen für Versicherte und ihre Familien Mit gesundx erweitert die APKV zusätzlich ihre Gesundheitsservices für bKV-Neu- und Bestandskunden um vier medizinische Angebote.

Alle Services können auch von Familienangehörigen der Versicherten genutzt werden. So finden Betroffene etwa über die „Allianz gegen Schmerz“ ab sofort schnelle und gezielte Hilfe bei unterschiedlichen Schmerztypen wie Rücken-, Knie- und Schulterbeschwerden. Nach einem Online-Test erhalten sie von Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitete Trainingspläne gegen die Schmerzen.

24/7-Hotline zu medizinischen Fragen und telemedizinisches Angebot

Rund um die Uhr und sieben Tage die Woche steht Versicherten und ihren Angehörigen darüber hinaus eine Hotline zu medizinischen Fragen zur Verfügung. Laut Allianz handele es sich um unabhängige Expertinnen und Experten, die im Telefonat vertraulich weiter und können eine echte Alternative zum Besuch in der Arztpraxis sein können.

Ergänzt wird das Angebot um eine ärztliche Video-Sprechstunde. Allgemeinmediziner und Fachärzte beantworten hier medizinische Fragen, stellen Diagnosen und geben Therapieempfehlungen – im gesetzlich zulässigen Rahmen. Eine Facharzt-Vermittlung hilft bei Arztsuche und der Terminvermittlung bei kompetenten Fachärzten in der Nähe.

„Jede Branche, jedes Unternehmen und jede Belegschaft hat andere Bedürfnisse. Mit unseren unterschiedlichen Produktkonzepten gehen wir darauf ein und bieten Arbeitgebern maximale Entscheidungsfreiheit.Sie bestimmen, was am besten zu ihnen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passt, ob Baustein- oder Budgetmodell – oder eine Kombination aus beidem“, sagt Jan Esser, Produktvorstand der APKV.