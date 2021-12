Aon ernennt Head of M&A Cyber für die DACH-Region

Der Erstversicherungsmakler von Aon gibt einen weiteren personellen Neuzugang bekannt. Dr. Gunnar Siebert übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des M&A Cyber Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet direkt an Dr. Matthias Luettges, Head of M&A and Transaction Solutions Germany.

Mit dem 58-jährigen Berliner holt sich Aon einen Cyber-Experten an Bord, der sich durch seine jahrzehntelange Erfahrung im Technologiebereich auszeichnet. In seiner Rolle wird sich Siebert auf die strategische und wachstumsorientierte Weiterentwicklung von Cybersicherheit bei M&A Transaktionen konzentrieren.

Dr. Gunnar Siebert ist seit 24 Jahren in verschiedenen Management-Positionen tätig und wechselt aus seiner Funktion als CEO für das Unternehmen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation zu Aon. Diese Position hatte er vier Jahre inne, wobei er die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland sowie die Security Services signifikant vorantreiben konnte. Zuvor verantwortete er u.a. als Executive Vice President die globale Geschäftsentwicklung von Secude für die Schweiz in Zürich und baute erfolgreich im Mittleren Osten ein Cyber Security Unternehmen auf.

“Wir freuen uns sehr darauf, mit Dr. Gunnar Siebert, einem erfahrenen Hands-on-Manager, die Marktposition von Aon weiter zu stärken“, kommentiert Ulf Cramer, Head of M&A and Transaction Solutions DACH. „Er wird neue Impulse setzen und den eingeschlagenen Wachstumskurs nachhaltig beschleunigen.“