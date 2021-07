Axa Partners: Olivier Gastebois neuer Sales Manager für Credit & Lifestyle Protection und Assistance

Axa Partners hat Olivier Gastebois zum Sales Manager für Credit & Lifestyle Protection sowie für Assistance-Leistungen ernannt. Gastebois wird die Leitung des Business Partner Managements standortübergreifend übernehmen und für die disziplinarische und fachliche Führung des Teams verantwortlich sein.

Der 56-jährige Gastebois soll mit seinem Team nach Axa-Angaben die Versicherungslösungen der Bereiche enger verzahnen. Ziel sei ein ganzheitliches Produktportfolio. Gastebois bringt umfassende Erfahrungen im Versicherungs-und Finanzsektor durch seine vorherigen Tätigkeiten bei Crédit Agricole Assurances und bei der Zurich Deutschland mit. Verantwortlich war er unter anderem für Payment Protection.

Geboren und aufgewachsen Gastebois in Straßburg. Er hat ein deutsch-französisches Abitur absolviert, spricht Deutsch, Französisch und Englisch und lebt seit mehreren Jahren in Deutschland. Gastebois wird direkt an Alexander Hoffmann, den CEO von Axa Partners Deutschland und der Schweiz, berichten.