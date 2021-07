Canada Life unterstützt Vereine mit 81.000 Euro

Canada Life spendet im Rahmen seiner Spendenaktion „Mach’s Möglich“ eine beachtliche Summe von 81.000 Euro an 120 gemeinnützige Vereine. Insgesamt 414 Vereine hatten sich in diesem Jahr an der Spendenaktion beteiligt, die der Lebensversicherer zum 5. Mal durchgeführt hat. Nach Angaben des Versicherer gab es in diesem Jahr zwölf Prozent mehr Teilnehmer als 2020.

Vorstellen konnten die ihr Projekt auf einer Online-Plattform. Dies war in sechs Kategorien möglich: Gesundheit & Soziales, Sport, Gesellschaft & Bildung, Kinder- & Jugendarbeit, Tierschutz, Humanitäres Engagement im Ausland. Eine deutschlandweite Online-Abstimmung ermittelte die Gewinner.

Die Plätze eins bis 20 der jeweiligen Kategorie erhalten nun eine Spende. „Auch in Zeiten wie diesen wollen wir zeigen, dass Engagement sich lohnt. Vereine leisten nachhaltige Basisarbeit für Mensch, Tier und Umwelt. Und das unterstützen wir gerne“, betont Markus Drews, Managing Director Canada Life Europe.

Grünes Licht für 120 Vereinsprojekte

Die platzierten Vereine können die Spende nun für die Umsetzung ihrer Projekte einplanen. In jeder Kategorie erhält der erste Platz 2.500 Eur, der zweite 1.500 Euro und der dritte 1.000 Euro. Auch die Plätze vier bis 20 sind dotiert. Sie erhalten jeweils eine Spende von 500 Euro

Markus Drews, Canada Life CEO, zeigte sich hoch erfreut, dass auch Geschäftspartner der Canada Life bei der Aktion aktiv wurden: „Es ist schön zu sehen, dass einige unserer Geschäftspartner quasi als Paten für Vereine in ihrer Region fungieren. Vielen Dank dafür!“

Zu den Bestenlisten in allen Kategorien geht es hier.