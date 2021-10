Chubb: Fabian Fuchs neuer Bereichsleiter für Immobilien- und Hotelversicherungen

In seiner neuen Position wird Fuchs für den Underwriting-Prozess, das weitere Wachstum sowie die Entwicklung des Geschäftsfeldes verantwortlich sein. Von seinem Dienstsitz in Frankfurt aus wird er an Marc-André Birth, Line Manager Industrie- und Branchenkonzepte für die Eastern Region bei Chubb in Düsseldorf, berichten.

Fuchs verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Industrieversicherungsbranche. Der Diplom-Betriebswirt war zuvor in verschiedenen Positionen im Sachversicherungsbereich und der Kundenberatung bei der Zurich, Marsh und Aon tätig. Zuletzt war er Prokurist der Euro Real Estate Solutions GmbH.

„Der Immobilien- und Hotelversicherungsbereich ist nach wie vor ein wichtiger Sektor für uns, daran hat sich seit Beginn unseres Angebotes für diesen Industriezweig nichts geändert. Mit Fabian Fuchs konnten wir einen speziell in der Immobilienwirtschaft versierten Experten gewinnen, der den Teilbereich unserer Industrie- und Branchenkonzepte gemäß der Bedürfnisse unserer Makler und Kunden weiterentwickeln wird“, erklärt Andreas Wania, Regional Executive Officer Eastern Region und Country President Germany bei Chubb.