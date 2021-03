Dialog startet mit neuer Tarifgeneration Leben

Die Dialog, der Maklerversicherer der Generali in Deutschland und Spezialist in der Absicherung biometrische Risiken, hat die Tarifgeneration 01.2021 auf den Markt gebracht. In der Risikolebensversicherung und in der Arbeitskraftabsicherung wurden neue Leistungsmerkmale eingeführt sowie Bedingungen und Regelungen auf den Kundenbedarf optimiert.