„Digitale und persönliche Beratung schließen sich nicht aus“

Die Pandemie begleitet uns mittlerweile über ein Jahr. Wie ist HDI Leben durch das Jahr 2020 gekommen, Dr. Dahmen?

Dahmen: Rund 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit März vergangenen Jahres überwiegend im Homeoffice. Die technische Umstellung hat wenige Tage gedauert und gut funktioniert. Was mich freut: Die Mitarbeiter sind zufrieden. Aber auch die Kunden. Das zeigen unsere Abfragen bei Zufriedenheit und Services.

Als verantwortlicher Vorstand für die Lebensversicherung im Vorstand der HDI Deutschland und damit auch zuständig für rund 50 Milliarden Euro Kapitalanlagen setze ich mich auch mit den Einschlägen auseinander, die die Turbulenzen an den Kapitalmärkten in die Bilanzen schlagen. Mit Blick auf die finanzielle Resilienz kann ich festhalten, dass wir gut unterwegs sind. Ein Beleg dafür ist unsere robuste Solvency-II-Quote. Ende 2019 lag sie ohne Übergangsmaßnahmen bei 223 Prozent.

Mit Übergangsmaßnahmen bei 473 Prozent. Mit Blick auf den Zinsverfall im Jahr 2020 erwarten wir einen leichten Rückgang. Das sind natürlich vorläufige Prognosen, da die finalen Zahlen noch nicht vorliegen. Und eine weitere gute Nachricht – wir haben nahezu keine Abschreibungen in den Kapitalanlagen. Insgesamt bin ich zufrieden.

Woran liegt das, dass Sie gut unterwegs sind?

Dahmen: Wir haben über 98 Prozent der Kapitalanlagen in festverzinslichen Wertpapieren im Investmentgrade angelegt – in der Sprache der Ratingagenturen mindestens BBB. Rund 80 Prozent unserer Kapitalanlagen liegen im Bereich AAA bis AA. Das zeigt, dass wir hier eher konservativ herangehen, was gerade in der Krise von entscheidender Bedeutung ist.

Daneben haben wir insbesondere die Phase zwischen März und Juni 2020 genutzt, um von den Verwerfungen an den Kapitalmärkten zu profitieren. Gerade in dieser Phase hat die Börse verrückt gespielt, so dass wir sogar einen Sonderertrag von insgesamt 50 Millionen Euro über alle Rechtsträger unseres Geschäftsbereichs realisieren konnten.

Wie steht es mit dem Versicherungsneugeschäft?

Dahmen: Die Herausforderungen waren groß: Die Banken mussten in der ersten Welle ihre Filialen schließen und in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) kamen die Makler faktisch nicht mehr in die Firmen, so dass wir einen Rückgang zu verzeichnen haben. Eine positive Entwicklung haben wir hingegen im Bereich der Biometrie.

Die Steigerung in diesem Segment führen wir auf die Pandemie zurück, die vielen Kunden die eigene Verletzlichkeit vor Augen geführt hat. Neben dem Bewusstsein um die eigene Gesundheit gewinnen auch die Fragen an Bedeutung, wie ich für meine Familie Vorsorge und nicht zuletzt, wie ich mich gegen diese Risiken absichere.

Im Ergebnis bin ich mit dem realisierten Neugeschäft über alle Risikoträger in der Lebensversicherung zufrieden – ich erwarte in Summe einen leichten Rückgang – bei der HDI Lebensversicherung sogar ein leichtes Plus, was wirklich beachtlich ist.

Das Feld der Biometrie ist ja doch sehr breit. Welche Produkte waren besonders gefragt?

Dahmen: Eindeutig die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Hier haben wir deutliche Steigerungen. Was nicht weiter verwunderlich ist: Wir sind ein leistungs- und servicestarker BU-Anbieter mit einem vielfach ausgezeichneten BU-Schutz und einer hohen Expertise in dem Bereich. Unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem Segment ist unbestritten und wird von renommierten Rating-Agenturen mit Bestnoten gewürdigt.

„Die Biometrie ist neben der betrieblichen Altersversorgung eines unserer Schwerpunkte“

Das führte dazu, dass sich das Geschäftsfeld gut entwickelt hat. Die Biometrie ist neben der betrieblichen Altersversorgung eines unserer Schwerpunkte und nach vorne gerichtet, gehört sie zu den Wachstumsfeldern, in dem wir uns breiter aufstellen wollen – beispielsweise durch das Angebot einer Grundfähigkeitsversicherung.