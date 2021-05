„Eine beeindruckend niedrige Beschwerdequote“

In 87 Prozent der Firmen sind Regelungen für die Umwandlung von Entgelt in Altersvorsorgeansprüche etabliert, wie eine aktuelle Umfrage von Willis Towers Watson zeigt. Dennoch greifen in nur 35 Prozent der Unternehmen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter zu. Auch weil die Wissenslücken nach wie …