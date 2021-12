GDV: Bis zu 50 Prozent mehr Brände in der Advents- und Weihnachtszeit

In der Adventszeit und zum Jahreswechsel brennt es deutlich häufiger als in den anderen Monaten des Jahres. Zahlen des GDV zeigen, dass die Feuerschäden im letzen Monat des Jahres um rund 50 Prozent zunehmen.

„Rund um Weihnachten und Silvester nehmen die Feuerschäden regelmäßig zwischen 40 und 50 Prozent zu“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Im vergangenen Jahr registrierten die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer rund 8.000 Brände mehr zum Jahresende, wie GDV-Statistiken zeigen.

„Die Zahl der Weihnachtsbrände ist im Vergleich zum Vorjahr zwar zurückgegangen, die Kosten pro Brand erreichen mit durchschnittlich 3.800 Euro jedoch einen neuen Höchststand“, sagt Asmussen.

31 Millionen Euro Schaden durch zusätzliche Brände

Der Schadenaufwand für die zusätzlichen Brände zum Jahresende lag bei rund 31 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 waren es 32 Millionen Euro, der Schadendurchschnitt lag knapp über 3.500 Euro. „Leider kommt es häufig zu Bränden, da ganz einfache Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend beachtet werden“, so Asmussen. So dürfen Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen, denn häufige Brandursachen sind in Flammen aufgegangene Adventskränze oder Weihnachtsbäume.

Zum Jahreswechsel ebenso brandgefährlich: querfliegende Silvesterraketen und unachtsam gezündete Feuerwerkskörper. Insgesamt leisteten die deutschen Versicherer für etwa 300.000 Feuerschäden im gesamten Jahr 2020 rund 1,6 Milliarden Euro. „Je nachdem, was genau gebrannt hat, kommen die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung für die Schäden auf“, sagt Asmussen.

Die Hausratversicherung leiste, wenn Einrichtungsgegenstände oder auch Geschenke unter dem Weihnachtsbaum durch ein Feuer zerstört wurden. Die Wohngebäudeversicherung komme für Schäden am Haus auf, wenn dieses ganz oder teilweise abgebrannt ist.

Tipps: Wie sich Brände in der Weihnachtszeit vermeiden lassen

Der Weihnachtsbaum sollte erst kurz vor dem Fest gekauft werden, damit er nicht trocken und dadurch leicht brennbar ist.

Regelmäßiges Gießen verhindert das Austrocknen des Baumes.

Der Baum sollte nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie den Vorhängen aufgestellt werden. Am besten verzichtet man auf leicht entflammbares Material am Baum, wie beispielsweise Strohsterne.

Die Kerzen am Weihnachtsbaum sollten nie unbeaufsichtigt angezündet und Kinder und Haustiere immer im Auge behalten werden.