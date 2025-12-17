Newsletter
Golatka übernimmt: Führungswechsel bei R+V-Pensionsgesellschaften zum Jahresbeginn 2026

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Lars Golatka
Foto: R+V Versicherung
Lars Golatka

Zum 1. Januar 2026 erweitert Lars Golatka seine Verantwortung innerhalb der R+V-Gruppe deutlich. Der Manager übernimmt mehrere Vorstandsmandate bei Tochtergesellschaften der R+V und folgt damit auf Rüdiger Bach.

Lars Golatka wird zum 1. Januar 2026 Vorstand mehrerer Tochtergesellschaften der R+V Versicherung. Der 50-Jährige übernimmt Mandate bei der Chemie Pensionsfonds AG, der R+V Pensionsfonds AG, der R+V Pensionsversicherung a.G. sowie der R+V Pensionskasse AG. Die jeweiligen Aufsichtsräte haben ihn für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen.

Golatka ist seit August 2025 bei dem genossenschaftlichen Versicherer tätig und verantwortet dort das Geschäftsfeld Firmenkunden Leben. Mit den neuen Aufgaben wird sein Zuständigkeitsbereich innerhalb der Gruppe deutlich ausgeweitet.

[mehr-dazu-lesen

Zusätzlich übernimmt er die Geschäftsführung der compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH. In allen neuen Funktionen folgt Golatka auf Rüdiger Bach, der zum Ende des Jahres 2025 in den Ruhestand geht.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

