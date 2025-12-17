Allianz Versicherungs-AG: Nicole Weyerstall wird neue Vorständin für den Maklervertrieb

Die Allianz Versicherungs-AG ordnet ihren Vorstand neu. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Nicole Weyerstall das Ressort Maklervertrieb. Sie folgt auf Ulrich Stephan, der diese Aufgabe seit Jahresbeginn 2025 zusätzlich zu seiner Funktion als Firmenvorstand interimistisch ausgeübt hatte und sich künftig wieder vollständig auf das Firmenkundengeschäft konzentriert.

Der Maklervertrieb zählt zu den zentralen Wachstumstreibern der Allianz Versicherungs-AG. Mit der Neubesetzung will der Versicherer den Bereich weiter nachhaltig stärken und seine strategische Bedeutung ausbauen. Der Aufsichtsrat hat die erforderlichen Beschlüsse gefasst und Weyerstall in den Vorstand berufen.

Nicole Weyerstall ist 54 Jahre alt und verfügt über langjährige Erfahrung auf Versicherer- und Maklerseite. Ihre berufliche Laufbahn führte sie ausschließlich durch Unternehmen der Versicherungswirtschaft, mit einem Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit zwischen Maklern und Versicherern sowie auf dem Mittelstandsgeschäft.

Langjährige Erfahrung aus Makler- und Versichererperspektive

Seit 2017 ist die Volljuristin geschäftsführende Gesellschafterin der Schuster Versicherungsmakler GmbH. Dort verantwortet sie vor allem die Beratung mittelständischer Unternehmen. Zuvor war sie von 2009 bis 2017 für die Zurich Gruppe tätig, zuletzt als Vorständin der Zurich GI Management AG in Deutschland.

In dieser Funktion verantwortet sie unter anderem das Underwriting für den Vertrieb inklusive Maklervertrieb im Kundensegment Mittelstand in der Sachversicherungssparte sowie die Kredit- und Kautionsversicherung und die Autogarantieversicherung. Weitere Stationen ihrer Laufbahn umfassen AIG Europe S.A. und ACE Insurance S.A., wo sie in verschiedenen Underwriting-Funktionen im nationalen und internationalen Industrie- und Firmenkundengeschäft tätig ist.

Ulrich Stephan ist seit Januar 2023 Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG. Er arbeitet seit 2012 für die Allianz und übernimmt in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen, darunter die Leitung des SMC-Geschäfts, die Funktion als Büroleiter des CEO der damaligen Allianz Deutschland AG sowie Aufgaben im Marktmanagement.

Maklervertrieb bleibt zentraler Wachstumstreiber

„Als ausgewiesene Expertin und Führungspersönlichkeit verstärkt Nicole Weyerstall die Allianz Versicherungs-AG im Maklervertrieb. Dabei kennt sie das Geschäft sowohl von der Makler-, als auch von der Versichererseite. Unter ihrer Leitung werden wir den Maklervertrieb und seine Bedeutung als Wachstumstreiber weiter ausbauen und auf die Zukunft ausrichten, die durch fortschreitende Maklerkonsolidierung und neue Möglichkeiten durch innovative Technologien geprägt wird“, kommentiert Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG, die Personalie.

Mit Blick auf Ulrich Stephan ergänzt Sommerfeld: „Ich danke Ulrich Stephan sehr für seinen überaus erfolgreichen Einsatz und dafür, wie hervorragend er die doppelte Herausforderung als Firmen- und Maklervorstand in 2025 gemeistert hat. Unter seiner Leitung konnten wir die Beitragseinnahmen im Maklervertrieb, die 2024 bereits mehr als 2,5 Milliarden Euro betrugen, im laufenden Geschäftsjahr nochmals erheblich steigern. Ich freue mich sehr darauf, den erfolgreichen gemeinsamen Weg in 2026 fortzusetzen.“