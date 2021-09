HanseMerkur und myToys kooperieren

Mit der HanseMerkur und myToys bringen zwei Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in puncto Produkten für Familien und Kinder ihre Expertise zusammen.

Neben Spielzeug und Artikeln rund ums Kind bietet myToys bereits seit mehreren Jahren umfassende Beratungsinhalte für Eltern. Neu ist ab dem 1. September der digitale Ratgeber „Sicherheit und Gesundheit“. Neben ausgewählten Expertentipps zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Reisen mit der Familie finden Kunden hier exklusiv ausgewählte Versicherungsprodukte der HanseMerkur, darunter Krankenhausversicherungen für Kinder oder Zahnzusatz- und Reiseschutzversicherungen für die ganze Familie.

Geht es um die Familie, stehen Gesundheit und Wohlbefinden an erster Stelle. Die HanseMerkur bietet daher passenden Versicherungsschutz für viele wichtige familiäre Bedürfnisse an.

Zum Angebot zählen unter anderem Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherungen für Familien, um bei Stornierungen und medizinischen Behandlungen im Ausland vor plötzlich anfallenden Kosten geschützt zu sein. Der Krankenhaus-Schutz für Kinder gewährt Benefits wie Chefarztbehandlung, 1- oder 2-Bettzimmer und das sogenannte Rooming-In, bei dem ein Elternteil mit dem erkrankten Kind im Krankenhaus untergebracht wird. Für Eltern wird das Portfolio durch Zahnzusatzversicherungen ergänzt. Alle Absicherungen lassen sich über den Online-Shop für Spielzeug abschließen.

Ziel der Kooperation ist, den myToys-Kunden ein vielfältiges Angebot an Produkten und Services rund ums Kind, leistungsstarke Versicherungen und wichtige Informationen zur familiären Sicherheit aus einer Hand anzubieten. „Bei der HanseMerkur hat die Betreuung von Familien mit Kindern lange Tradition. So waren wir zum Beispiel das erste Unternehmen, das die gemeinsame Unterbringung eines Elternteils mit dem Kind im Krankenhaus in den Leistungskatalog übernommen hat“, sagt Christian Herschler, Abteilungsleiter Kooperationen bei der HanseMerkur. „Wir freuen uns, mit myToys einen weiteren renommierten Partner gewonnen zu haben, mit dem wir dieser Zielgruppe unsere ausgezeichneten Gesundheits- und Reiseangebote anbieten können.“

„Als führender Online-Shop für Familien möchten wir Eltern nicht nur eine vielfältige Produktwelt, sondern auch umfangreiche Services anbieten, die Familien in ihrem bunten Alltag unterstützen und eine Orientierung sein können. Mit ihrer Expertise im Bereich Familien stellt das Angebot der HanseMerkur deshalb eine sinnvolle Erweiterung unseres Portfolios dar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Ulrich Hauschild, Bereichsleiter Marketing bei myToys.

Die Versicherungsprodukte und der Service-Ratgeber „Sicherheit und Gesundheit“ können unter mytoys.de abgerufen werden.