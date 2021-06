Hundehaltung: Wer Vorschriften missachtet, riskiert Versicherungsschutz

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft, die in zehn europäischen Städten und einer asiatischen Stadt (Baku) stattfindet. Insgesamt nehmen 24 Nationalmannschaften an der Endrunde teil. Cash. hat Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche um ihren Tipp gebeten: Wer wird …