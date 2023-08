Morgen & Morgen: Die besten PKV-Vollversicherungstarife

Die Tarife der Privaten Krankenvollversicherung (PKV) zeichnen nach Angaben von Morgen & Morgen größtenteils durch ein hohes Bedingungsniveau aus. Im Zuge der Marktanalyse konnte Morgen & Morgen zudem eine weitere Differenzierung der Tarifbausteine feststellen. „Das Angebot in der PKV gestaltet sich zunehmend flexibler. Aus Verbrauchersicht ein positiver Trend, da der Bedarf individueller bedient werden können“, sagt Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei Morgen & Morgen. Für die Vermittlerinnen und Vermittler bedeute das, dass einzelne Bausteine noch kleinteiliger verglichen und aufeinander abgestimmt werden müssten.

Trend: Digitale Gesundheitsanwendungen

Ein weiterer Trend in der Privaten Krankenvollversicherung sind die „digitalen Gesundheitsanwendungen“ (DiGa). Über 21 Krankheitskostenvollversicherer bieten diese digitalen Services mittlerweile an. Da die Vorgaben des digitalen Versorgungs-Gesetzes für gesetzliche Krankenkassen inzwischen auch in der PKV angekommen sind, überarbeiten die Gesellschaften nun ihre Tarifbedingungen und bieten PKV-Versicherten zunehmend die Teilnahme an E-Health an. Jedoch sind die Leistungsangebote unterschiedlich.

Drei Berufsgruppen, 60 Leistungsfragen

Im aktuellen M&M Rating PKV-Vollversicherung clustert die Tarife in drei Berufsgruppen, unter Berücksichtigung von 60 Leistungsfragen. Die Tarife, die allen PKV-Berechtigten zugänglich sind, werden der Berufsgruppe „Normal“ zugeordnet. Die individuellen Tarifangebote für Beamte und Ärzte finden sich in den jeweiligen Berufsgruppen wieder. Insgesamt zeigen die Ratingergebnisse der letzten Jahre ein durchgängig gutes Niveau der PKV-Tariflandschaft sowie ein quantitativ gleichbleibendes Angebot.

Die PKV-Tarife der Berufsgruppe ‚Normal‘ schneiden mit 29 Tarifen in den top Bewertungssegmenten von vier und fünf Sternen sehr gut ab.

Auch für Beamte zeigt das Ratingergebnis mit 25 top bewerteten Tarifen ein gutes Bild. Lediglich ein Tarife erhielt die Bewertung „schwach“ und zwei Sterne.

„Das Angebot für Ärzte zeichnet sich ausschließlich durch zwölf hochwertige Tarife aus“, sagt Bohrmann.

Die Entwicklung bleibt dynamisch

„Wir rechnen weiterhin mit einer dynamischen Entwicklung des PKV-Marktes“, sagt Bohrmann. Der Morgen & Morgen-Analyst erwartet, dass sich die Tarifbausteine und digitale Gesundheitsanwendungen sich differenziert weiterentwickeln werden und verstärkt Unterschiede in den Tarifen aufweisen. Ebenfalls werden weiterhin neue Krankheitskostenvolltarife entwickelt. Der Markt lebt und ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Deutschland.

„Um die Vermittlung dahingehend zu unterstützen, sind all diese Tarifeigenschaften in unserer Vergleichssoftware filterbar und hinsichtlich ihrer Leistung vergleichbar“, sagt Bohrmann.

Seite 2: Welche Kriterien eine Top-Krankenvollversicherung erfüllen muss