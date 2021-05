Neuer Leiter Investor Relations bei Talanx: Bernd Sablowsky folgt auf Carsten Werle

Carsten Werle scheidet aus eigenem Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich ab Herbst mit einem neuen beruflichen Projekt selbständig zu machen.

Sablowsky (51) ist seit 2018 als Leiter M&A für die Talanx AG tätig und wird die neue Aufgabe zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter M&A antreten. Werle (49) startete am 1. November 2011 im Bereich Investor Relations der Talanx AG. Er wirkte beim erfolgreichen Börsengang mit und übernahm im September 2013 die Leitung des Bereichs.

„Wir sind Carsten Werle zu großem Dank verpflichtet. Er hat in den vergangenen zehn Jahren ganz wesentlich zum professionellen Auftritt und dem positiven Bild der Talanx AG an den Kapitalmärkten beigetragen. Dies unterstreichen die zahlreichen Auszeichnungen, die das Team und er persönlich in den vergangenen Jahren gewonnen haben“, sagt Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx AG.

„Wir respektieren seinen Wunsch, etwas Neues anzufangen, und wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit Bernd Sablowsky einen überaus kompetenten und kapitalmarkterfahrenen Nachfolger aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, der seit 2018 bereits hervorragende Arbeit für uns leistet. Wir wünschen Bernd Sablowsky für seine neue, zusätzliche Aufgabe eine glückliche Hand und viel Erfolg.“