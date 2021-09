Opfer der Hochwasserkatastrophe bekommen Milliardenhilfen

FDP will gesetzliche Rente zum Teil auf Aktien basieren

Die FDP will die Finanzierung der gesetzlichen Rente umstellen. Um weniger abhängig von der demografischen Entwicklung zu werden, sollten vermehrt Aktien genutzt werden, erklärten Fraktionsvize Christian Dürr und der Rentenexperte Johannes Vogel am Dienstag in Berlin.