PB Versicherungen: Matthias Weber wird neuer Vertriebschef

Matthias Weber wird zum 1. Januar 2022 neuer Vertriebschef der PB Versicherung AG und PB Lebensversicherung und damit Nachfolger von Dr. Dominik Hennen. Der Aufsichtsrat hat den 47jährigen mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Generalbevollmächtigten ernannt. Er soll nach der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Vorstand der beiden Gesellschaften bestellt werden.

Weber hat umfassende Erfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistern gesammelt. Seit 22 Jahren arbeitet er in zum Teil bundesweiten Führungspositionen, zum Beispiel bei der Wüstenrot Bausparkasse AG, bei Versicherungsunternehmen und bei der Postbank – zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung Region Nord-West der Postbank Finanzberatung AG.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Matthias Weber als Diversity- und Führungsexperte in zahlreichen Verbänden und Organisationen engagiert, unter anderem als Vorsitzender des Vorstands des Völklinger Kreis e. V. – Bundesverband schwuler Führungskräfte und als Vize-Präsident des größten deutschen Führungskräfteverbandes ULA.

Hennen konzentriert sich wie bereits seit April geplant innerhalb der Talanx Gruppe auf seine Rolle als Chief Transformation Officer im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland, die er seit 01. Juni 2021 innehat.

Dominik Hennen

Er ist ebenfalls in die Vorstände der HDI Versicherung AG sowie der HDI Lebensversicherung AG berufen, zudem bleibt er den Bancassurance Gesellschaften über ein Mandat in der HDI Deutschland Bancassurance GmbH verbunden. In dem neugeschaffenen Bereich mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden alle Funktionen gebündelt, die die Umsetzung des Strategieprogramms GO25 von HDI Deutschland maßgeblich steuern werden wie zum Beispiel Strategie, Digitalisierung, strategisches Kostenmanagement, Betriebsorganisation sowie die Umsetzung der agilen Transformation.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Matthias Weber. Er kennt die Bedürfnisse der Kunden des Deutsche Bank Konzerns sehr genau und kann so den PB Versicherungen an entscheidender Stelle helfen, noch passgenauere Produkte und Services anzubieten“, sagt Iris Kremers, Vorstandsvorsitzende der PB Versicherungen und im Vorstand von HDI Deutschland für den Bereich Bancassurance verantwortlich.

„Dr. Dominik Hennen danke ich herzlich für seine sehr erfolgreiche Arbeit bei den PB Versicherungen. Er hat ganz entscheidend das Wachstum der PB Versicherungen in den vergangenen Jahren sowie die Erweiterung der Kooperation mit der Deutschen Bank bis Ende 2032 mitgestaltet.“

Dr. Christopher Lohmann, Aufsichtsratsvorsitzender der PB Versicherungen, sagt: „Mit Matthias Weber haben wir eine großartige Führungskraft für uns gewonnen. Er wird uns mit seiner Erfahrung aus der Banken- und Vertriebswelt ideal ergänzen. Die Kooperation zwischen PB Versicherungen und der Deutsche Bank und Postbank wird davon stark profitieren. Dr. Dominik Hennen danke ich ebenfalls sehr für seine hervorragende Arbeit. Gleichzeitig freue ich mich, dass er sich nun voll auf die Transformation des gesamten Geschäftsbereichs Privat und Firmenversicherung Deutschland konzentrieren kann.“