Geschenk zum 100. Geburtstag: Allianz legt Grundstein für neuen Stammsitz in Stuttgart

Die Allianz feiert ihren 100. Geburstag. Zum Jubiläum legt der Versicherungskonzern am Standort Stuttgart den Grundstein für ein neues Bürogebäude. Der Allianz Park Stuttgart soll ab 2025 die beiden bisherigen Betriebsstätten in der Stuttgarter Innenstadt ersetzen. Der neue Stammsitz der Allianz Leben umfasst rund 75.000 Quadratmeter Bürofläche.

Der Allianz Park Stuttgart ist für uns ein Ort des Zusammenkommens. „Wir rücken als Allianz noch enger zusammen”, sagte Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherungs-AG (Allianz Leben), am heutigen 28. April bei der Grundsteinlegung für das neue Bürogebäude der Allianz am Standort Stuttgart.

Der Allianz Park Stuttgart wird im Jahr 2025 die beiden bisherigen Betriebsstätten in der Stuttgarter Innenstadt ersetzen. Dort arbeiten derzeit um die 4.500 Mitarbeiter. Das moderne Bürogebäude wird der neue Stammsitz der Allianz Leben werden. Zudem soll der Standort auch weitere Gesellschaften der Allianz in Stuttgart beherbergen.

Grundsteinlegung in Vaihingen

Das Motto des Jubiläumsjahres „Gemeinsam Zukunft gestalten“ spiegelt sich auch in der Planung des neuen Bürogebäudes wider, betont der Versicherer. Der Allianz Park Stuttgart entsteht auf einem Areal von rund 50.000 Quadratmetern nach dem Entwurf der Dortmunder Architektenbüros „Gerber Architekten“ im Stuttgarter Stadtbezirk Vaihingen.

Die Allianz investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau von drei unterirdisch miteinander verbundenen Gebäuden. Das höchste Gebäude umfasst 17 Stockwerke; die beiden angrenzenden Gebäude jeweils sechs. Die Bruttogeschossfläche liegt bei 75.000 Quadratmetern. Zudem entsteht auf dem Gelände eine unterirdische Drei-Feld-Sporthalle. Diese ist für für die Nutzung des TSV Georgii Allianz und das betriebliche Gesundheitsmanagement der Allianz gedacht.

Dreistelliges Millioneninvestment

Das neue Verwaltungsgebäude geht laut De la Viña einher mit neuen Bürokonzepten und Arbeitsformen. Vielen Mitarbeitern habe die Pandemie das Arbeiten von zuhause ermöglicht; und damit auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb setzt die Allianz nach Aussage der Vorstandsvorsitzenden in einem stärkeren Maß auf mobiles Arbeiten.

„Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Monaten auch gezeigt: Der persönliche Austausch im Team ist unerlässlich. Mit dem Allianz Park Stuttgart schaffen wir Bürowelten, die Freude auf Kollaboration und das Arbeiten vor Ort wecken“, sagte de la Viña weiter.

De la Viña bedankte sich beim Festakt vor Ort bei der baden-württembergischen Ministerin für Landesentwicklung Nicole Razavi und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper sowie dem Regierungspräsidium stellvertretend für die Unterstützung aller Beteiligten bei der Suche nach dem neuen Standort und die konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen des Planungsprozesses.

Platin-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen

Beim Bau des Allianz Parks Stuttgart wird eine Platin-Zertifizierung gemäß dem Standard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt. Unter anderem kommen nachhaltige Baumaterialien zum Einsatz und auf allen Dachflächen entstehen Photovoltaikanlagen. Zudem wurde die Form der Gebäude so angepasst, dass die Kaltluft möglichst gut zirkulieren kann.

Von Berlin nach Stuttgart

Im Rahmen der Grundsteinlegung wurde auch das 100-jährige Jubiläum von Deutschlands größtem Lebensversicherer gewürdigt. Der wurde wurde am 14. Januar 1922 in Berlin gegründet und verlegte 1927 den Gesellschaftssitz nach Stuttgart.

In 100 Jahren hat sich vieles geändert, nicht jedoch der Anspruch der Allianz Leben, der beste Partner für die Vorsorge der Menschen in Deutschland zu sein, betonte de la Viña. „Über zehn Millionen Menschen sorgen mit der Allianz für die Zukunft und fürs Alter vor. Deren Anliegen, deren Vertrauen, deren Zufriedenheit: das steht für uns im Mittelpunkt unseres Handelns”, sagte de la Viña weiter.

Allianz Leben habe sich über die Jahre zum Marktführer unter den Lebensversicherern in Deutschland entwickelt. Durch zukunftsorientierte Angebote habe man die Altersvorsorge in Deutschland geprägt, so dass sie zu den Kundenbedürfnissen und den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen passe. „Die Basis dafür ist eine flexible, zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Kapitalanlage“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Allianz Leben.

Das Jubiläumsjahr möchte der Konzern nutzen und das eigene soziale Engagement noch einmal ausbauen. Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten” sollen 100.000 Euro an soziale Einrichtungen bundesweit gespendet werden. Über die Spendenzwecke sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden.