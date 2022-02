Nachhaltige Kapitalanlage: Gothaer tritt Net-Zero Asset Owner Alliance bei

Damit gehe man einen Schritt weiter, betont der Versicherer bei der Bekanntgabe. Die Mitglieder Net-Zero Asset Owner Alliance verpflichten sich, ihr Kapitalanlageportfolio bis 2050 klimaneutral zu stellen. Die Gothaer trat 2020 bereits UN PRI und dem Global Real Estate Sustainability Benchmark bei. 2021 folgte der Beitritt zu den Principles for Sustainable Insurance (PSI).

Bereits 2021 hat die Gothaer Asset Management AG eine Kohleausstiegs-Strategie beschlossen, die einen vollständigen Ausstieg aus der Kohlewirtschaft bis 2030 für OECD-Länder und bis 2040 für alle anderen Länder im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens vorsieht.

„Effizienter Klimaschutz kann nur über langfristige Ziele und gemeinsames Handeln funktionieren. Mit dem Beitritt zur Net-Zero Asset Owner Alliance werden wir unserer Verantwortung als großer Finanzanleger gerecht und zeigen einmal mehr, dass wir glaubhaft nachhaltig sein wollen“, betont Finanzvorstand Harald Epple. Mit dem beitritt bekräftige das Unternehmen, seinen Beitrag zu dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens leisten und die Transformation zu einer Net-Zero Wirtschaft aktiv unterstützen wollen, so Epple, der auch verantwortlicher Vorstand für das Thema Nachhaltigkeit bei der Gothaer ist, weiter.

Über eine Milliarde Investitionssumme in Erneuerbare Energien

Als Versicherer habe man bereits 1990 das Potenzial der Erneuerbaren Energien erkannt und als einer der ersten Versicherer spezielle Versicherungskonzepte entwickelt, betont der Konzern in seiner Mitteilung weiter. Und als Versicherungspartner sei man in den Bereichen Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Wasserkraft aktiv.

Mit rund 80 Millionen Euro Beitragsvolumen für das Geschäftsfeld mit Erneuerbaren Energien und weltweit über 24.000 versicherten Windenergieanlagen sowie 24.000 Photovoltaikanlagen ist die Gothaer nach eigenen Angaben unter anderem in Deutschland Marktführer.

Zugleich setzt die Gothaer auch bei der Kapitalanlage auf Erneuerbare Energien. In Deutschland sei man einer der größten Investoren in diesem Segment – gemessen am anteiligen Kapitalanlagevolumen. Die gesamte Investitionssumme in Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien, wie Wind- und Solarparks, beziffert die Gothaer auf über eine Milliarde Euro.