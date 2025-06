GDV: Steigende Reparaturkosten halten den Druck in der Kfz-Versicherung hoch

Die Reparaturkosten in der Kfz-Versicherung steigen 2025 weiter an. Nach aktuellen Hochrechnungen des GDV erwarten die Versicherer in diesem Jahr rund 4,5 Prozent Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr