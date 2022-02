Neues Terrain: SDK lanciert digitale Kompositangebote und kooperiert mit Neodigital

Die Neodigital Versicherung weitet den Kreis der Geschäftskunden und B2B-White-Label-Produkte aus. So geht der digitale Versicherer mit der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK) eine Kooperation für Privathaftpflichtversicherungen ein. Weitere Produkte sind bereits in der Pipeline. Mit SDK Neva betritt der Gesundheitsspezialist in der Kompositsparte nun Neuland.

Die SDK betritt mit ihrer neuen, digitalen Vertriebsmarke SDK Neva Neuland und vertreibt ab sofort auch Kompositprodukte. Dafür kooperiert der bislang auf das KV-Segment fokussierte Versicherer mit Neodigital. Sie hat exklusiv für die SDK sogenannte White-Label-Produkte entwickelt und fungiert bei der Kooperation auch als Risikoträger. Die SDK übernimmt den Vertrieb und das Marketing. Der bewährten Prämisse der Kundenorientierung bleibe die sich SDK treu und setze dabei auf hochwertige Produkte, Unkompliziertheit und Transparenz, betont die SDK.

„Mit SDK Neva wollen wir unser Spektrum erweitern. Zugleich bietet der Kompositbereich ideale Möglichkeiten, um unseren Vertrieb im digitalen Bereich weiterzuentwickeln und damit auch jüngere Generationen anzusprechen“, erläutert Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der SDK, zum Marktstart von SDK Neva.

24/7-Einsicht und Self-Serviceportal

Die Kundenbedürfnisse stünden bei SDK Neva im Mittelpunkt. Dazu gehörten schnelle und unkomplizierte Services, so Engemann. So erhalten die Kunden nach Abschluss eines Versicherungsproduktes über die Webseite www.sdk-neva.de Zugang zu einem Self-Service Kundenportal, in welchem sie alle relevanten Geschäftsvorfälle wie Adressänderungen, Anpassungen der Versicherungsleistung, Zahlweise oder auch die Schadenmeldung durchführen können.

Sämtliche Vorgänge würden in Echtzeit und im 24/7-Stunden-Betrieb verarbeitet, betonen beide Versicherer. Über eine Postbox im Kundenportal würden die Kunden sowie alle am Prozess Beteiligten jederzeit über den aktuellen Stand der Bearbeitung informiert. Dies umfasse auch, dass im Schadenfall über ein sogenanntes Schadentracking die komplette Transparenz und Einsicht in die Bearbeitung des Schadenprozesses besteht.

Bei der technischen Umsetzung kommt hierfür eine von Neodigital entwickelte neue digitale Antragsstrecke auf Basis einer OpenAPI zum Einsatz. Der Tarifrechner wurde über iFrame in die „SDK Neva“ Webseite eingebunden. Nach Abschluss eines Versicherungsproduktes erhält der Kunde einen Zugang zu einem Self-Service Kundenportal, in welchem er alle relevanten Geschäftsvorfälle wie Adressänderungen, Anpassung der Versicherungsleistung, Zahlweisen oder auch die Schadenmeldung durchführen kann.

Nachhaltig und einfach

Durch die Kooperation mit Neodigital will die SDK einerseits ihr Portfolio erweitern und andererseits gerade im Onlinebereich ihre Expertise zum Nutzen – auch neuer Kunden – erweitern. SDK Neva sei ganz klar eine Versicherung ‘für heute’, weil sie an die Zukunft denkt. ‘Neva’ steht daher für ‘Nachhaltig und einfach: Versicherung für alle’“, wird Engemann in der Pressemitteilung zitiert.

Nachhaltig sei die Marke SDK Neva, da sie die Kunden bei einer guten, sicheren Lebensführung unterstütze. Das Portal sei übersichtlich, intuitiv und alles Wesentliche ist nur einen Klick entfernt und somit einfach, verspricht die SDK. Versicherungen und insbesondere ein gesundes Leben seien das Kerngeschäft der SDK als Gesundheitsspezialist. Doch ein gesundes Leben setzt eine gesunde und sichere Umwelt voraus; hierbei unterstütze SDK Neva. Letztlich sei SDK Neva für alle da. Ob gesetzlich oder privat versichert, ob jung oder alt: Die Produkte stünden in vielen Lebenslagen zur Seite, heißt es weiter.

Start mit Privathaftpflicht – weitere Produkte in der Pipeline

An den Start geht SDK Neva zunächst mit einer Privathaftpflichtversicherung. „Wir freuen uns sehr, mit Neodigital einen Partner an unserer Seite zu haben, der große Erfahrung mit digitalen, vollautomatisierten Prozessen hat und darüber hinaus auch ausgezeichnete Produkte anbietet“, so Engemann über die Zusammenarbeit.

„Bei der Privathaftpflicht, mit der wir nun starten, haben wir dieselben hohen Qualitätsmaßstäbe angesetzt, wie wir es immer tun. Sie ist ab 2,09 Euro pro Monat für Einzelpersonen, für Familien ab 2,69 Euro pro Monat erhältlich und enthält in der Plus-Variante ganze 75 Millionen Euro Deckungssumme“, so Engemann weiter. Weitere Produkte sind laut SDK in Planung. Ergänzt werden soll das Portfolio im Frühjahr um eine die Fahrradversicherung.

Neues Logo für den Kompositversicher

Das Logo von SDK Neva ist ein lindgrüner Kreis mit zwei Öffnungen und in der Bildwelt der neuen Marke ein zentrales Gestaltungselement. Es stehe für den Lebenskreislauf, für das „sich einander öffnen und zusammenfinden“, erläutert Engemann. Die Bildwelt der neuen Marke setze auf Realbilder und sei geprägt von Menschlichkeit, Diversität und Emotionen.

„SDK Neva soll alle Menschen ansprechen und bei einer sicheren und guten Lebensführung unterstützen“, so Engemann zum Markenkonzept. „Mit der richtigen Absicherung ist am Ende meistens alles halb so wild. Wir wollen unseren Kunden daher nicht Angst vor Schäden oder Missgeschicken machen, wir wollen ihnen viel mehr mit den leistungsstarken und transparenten Produkten von SDK Neva Sorge nehmen und Sicherheit geben“, sagt Engemann.

Neu entwickelte Digitalstrecke

„Wir freuen uns sehr, die SDK als renommierten Gesundheitsspezialisten an unserer Seite zu wissen. Mit ihr als Vertriebspartner können wir unsere passgenauen Versicherungslösungen künftig noch erfolgreicher umsetzen und unseren Kunden ein größeres Angebot an digitalen Versicherungslösungen für jede Lebenslage bieten“, kommentiert Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG, die Kooperation.

Stephen Voss, Neodigital

„Da wir von dem Erfolg unserer Zusammenarbeit überzeugt sind, stehen wir mit weiteren White-Label-Lösungen für die SDK, beispielsweise im Hinblick auf unsere stark nachgefragten Fahrrad- und Unfallversicherungen, bereits in den Startlöchern“, so Voss weiter.