Sebastian Mederer rückt in den Kravag-Vorstand auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Sebastian Meder, Kravag-Vorstand
Foto: R+V/Kravag
Sebastian Meder

Ab 1. Januar 2026 verstärkt Sebastian Mederer den Vorstand der Kravag. Der erfahrene Manager kommt aus dem Mutterkonzern R+V und tritt die Nachfolge von Michael Busch an. Die Personalie markiert einen geplanten Generationswechsel.

Zum 1. Januar 2026 wird Sebastian Mederer in den Vorstand der Kravag-Logistic Versicherungs-AG, der Kravag-Allgemeine Versicherungs-AG sowie der Kravag-Sach Versicherungs-VaG berufen. Die Aufsichtsräte der drei Gesellschaften haben den 44-Jährigen für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt.

Mederer ist seit mehr als zehn Jahren für die Kravag-Muttergesellschaft R+V tätig und bekleidet dort verschiedene Führungspositionen. Aktuell verantwortet er den Bereich Firmenkunden Komposit beim genossenschaftlichen Versicherer. In seiner neuen Funktion folgt er auf Michael Busch, der zum Ende des Jahres 2025 in den Ruhestand geht.

Die Kravag Versicherung mit Sitz in Hamburg ist auf den gewerblichen Güterverkehr spezialisiert und arbeitet eng mit den Straßenverkehrsgenossenschaften zusammen. In diesem Jahr begeht das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen.

Die Kravag-Gesellschaften im Überblick

Die Kravag-Logistic positioniert sich als Spezialversicherer für Lastkraftwagen, Sattelzugmaschinen, Busse und weitere Nutzfahrzeuge. Ergänzend dazu bietet die Kravag-Allgemeine im Bereich der privaten Kraftfahrtversicherung umfassende Serviceleistungen. Die Kravag-Sach wiederum konzentriert sich auf Lösungen in der Unfallversicherung.

