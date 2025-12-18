Rentenreform im Check: Gute Impulse, doch Nachbesserungen bleiben nötig

Die Bundesregierung hat das Altersvorsorgereformgesetz, die Eckpunkte zur Frühstart-Rente sowie die Einsetzung einer neuen Rentenkommission beschlossen. Aus Sicht der Versicherungswirtschaft setzt die Politik damit ein wichtiges Signal. „Die Politik setzt bei der Altersvorsorge stärker auf kapitalgedeckte Elemente – das ist richtig. Viele Länder sind diesen Weg bereits vor über 20 Jahren gegangen. Dieser Ansatz ist eine notwendige Antwort auf den rapiden demografischen Wandel“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Nach Einschätzung des Verbandes bildet das Altersvorsorgereformgesetz den Kern des Reformpakets. Es eröffnet mehr Flexibilität und stärkt die Kapitalmarktorientierung der geförderten privaten Altersvorsorge. Damit steigen aus Sicht der Versicherer die Chancen auf höhere Renditen für Sparerinnen und Sparer.

Künftig sollen Kundinnen und Kunden zwischen drei Garantiestufen von 100, 80 oder null Prozent Beitragsgarantie wählen können. Diese Wahlmöglichkeiten erweitern den Spielraum bei der Kapitalanlage und könnten die Attraktivität privater Vorsorgeprodukte erhöhen. Positiv bewertet der GDV zudem, dass alle Anbieter ein kostengünstiges, verständliches und digital abschließbares Standardprodukt bereitstellen sollen.

Kritikpunkte am Altersvorsorgereformgesetz

Auch in der Rentenphase sollen Produkte mit abgesenkten Garantien möglich sein. Ergänzend ist eine garantierte Sockelrente vorgesehen, die ein Mindestversorgungsniveau bis ins hohe Alter sicherstellen soll. Damit greift die Reform laut GDV zentrale Kritikpunkte der bisherigen Riester-Systematik auf.

Gleichzeitig sieht der Verband deutlichen Nachbesserungsbedarf. Die vorgesehene Beschränkung auf drei Garantiestufen hält der GDV für zu starr. Stattdessen plädiert er für einen flexiblen Schieberegler, mit dem sich individuelle Garantien zwischen null und 100 Prozent einstellen lassen. So könnten Kundinnen und Kunden ihre persönliche Balance zwischen Sicherheit und Renditechancen besser abbilden.

Kritisch sieht der Verband zudem die Regelung zum Anbieterwechsel. Nach den aktuellen Plänen könnten bei einem Wechsel erneut Abschlusskosten auf bereits angespartes Kapital anfallen. Aus Sicht der Versicherer darf ein Wechsel nicht zu doppelten Abschlusskosten führen. Zudem fordert der GDV, die gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht für Versicherer zu streichen, damit das Standardprodukt im digitalen Direktvertrieb praktikabel bleibt und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter gelten.

Frühstart-Rente und Blick auf das Gesamtsystem

Die Reform der geförderten Altersvorsorge wird durch die geplante Frühstart-Rente ergänzt. Sie setzt früh im Lebenslauf an und soll Kindern ab sechs Jahren mit einem staatlichen Zuschuss von zehn Euro pro Monat den Aufbau eines kapitalgedeckten Vorsorgepolsters ermöglichen. „Mit der Frühstart-Rente wird dort angesetzt, wo Altersvorsorge am wirksamsten ist: bei der Zeit. Wer früh investiert, gibt dem Kapital Jahrzehnte, um zu wachsen. Das ist kein kurzfristiger Effekt, sondern ein Beitrag zu mehr Generationengerechtigkeit und auch zu mehr finanzieller Bildung“, sagt Asmussen.

Aus Sicht der Versicherer kommt es darauf an, dass zusätzliche Einzahlungen möglich sind und das angesparte Kapital später unkompliziert in eine geförderte private Altersvorsorge überführt werden kann. Nur dann könne die Frühstart-Rente ihr volles Potenzial entfalten.

Mit der Einsetzung einer neuen Rentenkommission nimmt die Bundesregierung zudem das gesamte Alterssicherungssystem in den Blick. Für die junge Generation sei entscheidend, dass das System langfristig tragfähig bleibt und Verlässlichkeit bietet. „Demografie lässt sich nicht wegdiskutieren – sie zwingt zu langfristigen Antworten“, so Asmussen. „Ich bezweifele aber, dass es ein Erkenntnisproblem gibt, beim Thema Altersvorsorge, es fehlt an Mut zur Umsetzung der notwendigen Anpassungen.“ Die Arbeit der Kommission müsse sich daran messen lassen, ob das Rentensystem auch in 30 oder 40 Jahren noch als tragfähig und gerecht wahrgenommen werde.