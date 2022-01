Verdi fordert Gehaltsplus von 5 Prozent für Versicherungsbeschäftigte

Trotz Rente arbeiten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 113 000.Senioren. In den vergangenen vier Jahren sei die Zahl um 13 Prozent gestiegen, wie der MDR am Mittwoch unter Berufung auf Daten der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30. Juni 2021) berichtete.