Versicherungsombudsmann zieht Bilanz: 18.344 Beschwerden in 2021

Immer wieder sind Kunden unzufrieden mit ihrer Versicherung. Insgesamt verzeichnete der Versicherungsombudsmann 2021 18.344 Beschwerden. Die Zahl der zulässigen Eingabe lag bei 14.106. Ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es gab starke Zuwächse in der Sachversicherung und hier ganz besonders in der Gebäude- und Hausratversicherung. Auch in der Lebensversicherung stieg die Zahl der Beschwerden.