Vorsorge, Sicherheit und Ertragschancen erfolgreich vereint – nachhaltige Produktlösung mit Kundenvorteilen

Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG ist derzeit einer der wenigen Versicherer, der sein Sicherungsvermögen nachhaltig ausgerichtet hat – vom ersten Euro an! Dieser Wettbewerbsvorsprung ist mit der Neugründung der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG geschaffen worden. Die meisten Wettbewerber können den Deckungsstock allmählich nachhaltig umschichten. Einzelne Anbieter legen lediglich neu eingehende Beiträge nach selbst definierten Nachhaltigkeitsgrundsätzen an.

Vorsorgelösung mit Marktbesonderheiten

SI Global Garant Invest (SIGGI) hat sich am Markt als Synonym für den gekonnten Spagat zwischen Sicherheit und Rendite etabliert. Der Fondsmotor der Rentenversicherung sorgt zuverlässig für erfreulichen Wertzuwachs, während die SIGNAL IDUNA Gruppe mit ihrer soliden Finanzkraft für Beitragsgarantien einsteht. Hinzu kommt die kundenfreundliche Flexibilität in der Anspar- wie der Auszahlungsphase.



Die Kundenvorteile im Überblick:

Bruttobeitragsgarantie zwischen 0 und 80% frei wählbar

Automatische Garantieerhöhung mit Sicherheit+

Entnahmemöglichkeiten auch im Rentenbezug

Ablaufmanagement

Beitragspausen

Dread Disease Option

Ausgezeichnetes nachhaltiges Fondsangebot

Option auf erhöhe Altersrente

Unbegrenzt kostenlose Fondswechsel

Garantierte Rentensteigerung von 1% – 3%

Privatkunden können ihr Garantieniveau bei SIGGI frei zwischen 0 und 80 Prozent wählen. Für das etwas „mehr“ an Sicherheit sorgen außerdem die Zusatzbausteine „Sicherheit+“ und „Auflaufmanagement+“. Der Garantieplan Sicherheit+ setzt nach fünf Jahren ein und sichert automatisch zwischenzeitliche Gewinne. Er kann jederzeit nach Belieben ein- oder ausgeschlossen werden. Abgelöst wird er kurz vor Ende der Ansparphase durch das Ablaufmanagement+, das mögliche Kursverluste auf den „letzten Metern“ durch Umschichtung in sicherheitsorientierte Fonds abfedert. So sorgen die beiden Mechanismen im Zusammenspiel mit der Beitragsgarantie für ein Sicherheitsniveau, das auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Neben der Beitragsgarantie in individuell gewählter Höhe und den Wachstumschancen punktet SIGGI mit einer kundenfreundlichen Optionsvielfalt. Auch diese wurde mit der neuen Produktgeneration nochmals erweitert. Denn auch im Rentenbezug sind jetzt mehrfache Kapitalentnahmen möglich.

Seit Anfang 2022 steht die Fondsrente in einer weiteren Kategorie an der Spitze: der Nachhaltigkeit. Über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg ist SIGGI nun konsequent nachhaltig ausgerichtet. Der Bedarf der Kunden nach mehr Nachhaltigkeit — auch bei Anlagen — steigt. SIGNAL IDUNA bietet die Lösung.



„Sehr gut“ Auszeichnung vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung

SIGGI demonstriert, wie nachhaltige Altersvorsorge heute aussehen kann. So wird das Kapital des Sicherungsvermögens und des Spezialfonds SI BestInvest gemäß den ökologischen und sozialen Kriterien investiert, die in Artikel 8 der EU-Transparenzverordnung (TVO) festgelegt sind. Und auch der dritte Topf, die freie Fondsauswahl, wird stetig nachhaltiger. Dafür wurde er bereits vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) mit dem Siegel „Sehr gut“ ausgezeichnet. Von den derzeit 33 zur Wahl stehenden Fonds legen 16 das Kapital nach Artikel 8 und 5 weitere nach dem strengeren Artikel 9 TVO an. Auch in Zukunft wird das Angebot weiter in Richtung Nachhaltigkeit optimiert.

Die (nachhaltige) Zukunft der Altersvorsorge hat begonnen!

Weitere Informationen finden Sie hier:

