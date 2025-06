Pangaea Life: Heiko Reddmann wird dritter Geschäftsführer

EXKLUSIV Knapp ein Jahr ist es her, dass Torsten Müller, Andrea Machost und Katrin Hammerich das Ruder bei der Hildener Fondsboutique Ökoworld übernommen haben. Wir trafen die Vorstände jetzt am Rande der 100. Anlageausschusssitzung in Dortmund erneut zum Gespräch über die seitdem erfolgten …