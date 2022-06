Maklerversicherer Dialog wird 50 Jahre alt

Die Dialog, der Maklerversicherer der Generali in Deutschland, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Nur wenige werden sich noch an den Namen erinnern, mit dem der Versicherer damals gestartet hat.

Ein 50-jähriges Jubiläum ist immer eine Gelegenheit für Unternehmen, die sonst eher nach vorne schauen, auf das Geleistete zurückzublicken: 1972 als Erste Augsburger Leben Versicherungs-Aktiengesellschaft gegründet, ist die Dialog heute ein großer Player in den Maklermärkten in Deutschland und Österreich. Bereits zwei Jahre nach ihrer Betriebsaufnahme ging die Erste Augsburger Leben in den Besitz des Deutschen Lloyd über. Sie wurde damit Teil der internationalen Generali Gruppe. 1983 erfolgte die Umbenennung in Dialog Lebensversicherungs-AG.

Der neue Name sollte programmatisch für die transparente Zusammenarbeit mit den unabhängigen Vermittlern werden. 2003 wurde die Dialog ein eigenständiger Spezialversicherer für biometrische Risiken unter dem Dach der damaligen AMB Generali. Den größten Bedeutungszuwachs erfuhr die Dialog 2019 durch die Übertragung der Verantwortung für das gesamte Maklergeschäft der Generali in Deutschland: Neben dem Lebensversicherungs-Geschäft gehören inzwischen auch der Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie das Schaden- und Unfallversicherungs-Geschäft zur Dialog.

Heute arbeiten 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generali Deutschland AG für die Dialog. Sie erwirtschaften in der Zusammenarbeit mit 19.000 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich rund 900 Mio. Euro Beitragseinnahmen pro Jahr. „Die Dialog ist kontinuierlich und profitabel gewachsen und hat sich in ihrer 50-jährigen Unternehmensgeschichte zu einem großen und florierenden Unternehmen entwickelt. Unsere Entscheidung, einen spartenübergreifenden exklusiven Anbieter für unser Maklergeschäft zu formieren, wird durch den Markterfolg des Unternehmens bestätigt“, sagt Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG.

Mit einem Festakt am 24. Juni 2022 begangen die Dialog Versicherungen das 50-jährige Jubiläum. Gemeinsam mit Vertriebspartnern, Verbandsrepräsentanten sowie jetzigen und früheren Vorständen feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Unternehmensgeburtstag am Stammsitz Augsburg.