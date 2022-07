Signal Iduna startet mit einer nachhaltigen und fondsgebundenen Basis-Rente

Das Anlagekonzept wurde überarbeitet und in allen drei Anlage-Töpfen nachhaltig ausgerichtet: das Sicherungsvermögen und der Signal Iduna eigene Spezialfonds „SI Best Invest“ sowie das freie Fondsangebot. Dadurch wird die SI-Basis-Rente über die gesamte Vertragslaufzeit, also in der Anspar- und Rentenphase, nachhaltig ausgerichtet. Darüber hinaus hat der Anbieter Exchange Traded Funds (ETFs) und Fonds anderer Investmentgesellschaften in die Fondsauswahl aufgenommen.

Bisher konnte die Höhe der Leistungsabsicherung nicht vollkommen flexibel gewählt werden. Jetzt ist ein variables Garantieniveau von bis zu 80 Prozent wählbar. „Mit dem neuen Modell können Kunden eine Garantiehöhe zwischen Null und 80 Prozent wählen und diese auch später anpassen, um ihre Altersvorsorge somit je nach Situation chancen- oder sicherheitsorientierter gestalten“, sagt Holger Klose, Spezialist für private Altersvorsorge bei Signal Iduna.

Wie schon bei der Produktschwester aus der dritten Schicht gibt es bei der SIGGI-Basis-Rente jetzt auch die optionalen Bausteine „Sicherheit+“ und „Ablaufmanagement+“. Sie bieten neben der Garantie weitere Sicherheit. Beide Sicherheitsmechanismen sollen Schwankungen des Kapitalmarktes abfedern und aufgelaufene Erträge absichern. Nach einem monatlich festgelegten Stufenplan prüft „Sicherheit+“ automatisch, ob das anfängliche Garantieniveau erhöht werden kann. Zum Ende der Ansparphase kommt das „Ablaufmanagement+“ zum Tragen. Das angesparte Kapital wird aus der freien Fondsanlage in einen risikoärmeren Fonds umgeschichtet. In den letzten Jahren der Vertragslaufzeit wird die Garantie jährlich nach und nach auf das maximal mögliche Niveau angehoben.

Die neue SIGGI Basis-Rente ermöglicht Versicherten dank eines erweiterten Fondsangebots eine vielfältige Teilhabe am Kapitalmarkt, bietet zugleich Garantien und Sicherheiten und verfolgt eine durchgängige nachhaltige Ausrichtung – auch in der Rentenphase!