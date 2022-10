Das Potenzial der Aktienmärkte clever nutzen: Die ‚Intelligent Investment Strategy‘ des Mediolanum Life Plan ermöglicht Einstieg in Aktienmärkte für Risikoscheue 

Während ein Großteil der Bundesbürger sichere Kapitalanlagen zum Aufbau der Altersvorsorge nutzt und dafür schmalere Renditen akzeptiert, verhält es sich bei Aktienanlegern oft umgekehrt. Dort sind die Verlustrisiken höher, aber auch die Renditechancen größer. Aber 40 Prozent des Vermögens in Deutschland liegen noch immer in Sparanlagen und als Bargeld auf der Bank. Die ‚Intelligent Investment Strategy‘ (IIS) der fondsgebundenen Lebensversicherung „Mediolanum Life Plan“ will Kunden den Einstieg in die Aktie erleichtern und verbindet beide Welten – attraktivere Renditen bei hoher Sicherheit. Wie ist das möglich?