Mit der „Intelligent Investment Strategy“ Marktchancen nutzen und für das Alter vorsorgen

„Der Mediolanum Life Plan richtet sich an Kunden, die langfristig in ihre Altersvorsorge investieren wollen. Die Volatilität an den Aktienmärkten wird oft als Problem gesehen. Mit einem langfristigen Anlagehorizont bietet sie jedoch gute Renditechancen, da die Schwankungen gezielt ausgenutzt werden können“, sagt Furio Pietribiasi, CEO von Mediolanum.

Neue Generation der fondsgebundenen Lebensversicherungen für Risikoscheue

Das Sparbuch ist in Deutschland noch immer ein Klassiker zur Geldanlage, denn für die gebotene Sicherheit sind viele Sparer bereit, schmalere Renditen zu akzeptieren. Aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen und einer Rekordinflation ist das Sparbuch allein zum Aufbau einer vernünftigen Altersvorsorge jedoch nicht ausreichend. Die Renditechancen an den Aktienmärkten sind wesentlich höher, viele Anleger haben sich an diese Form der Kapitalanlage jedoch noch nicht herangetraut, da sie die Verlustrisiken fürchten. Der Mediolanum Life Plan, die fondsgebundene Lebensversicherung von Mediolanum, richtet sich explizit an diese eher risikoscheue Kundengruppe. Denn dem Mediolanum Life Plan liegt die ‚Intelligent Investment Strategy‘ (IIS) zugrunde, die die Volatilität am Aktienmarkt gezielt ausnutzt und so attraktive Renditen bei überschaubarem Risiko bietet.

„Der Mediolanum Life Plan richtet sich an Kunden, die langfristig in ihre Altersvorsorge investieren wollen. Die Volatilität an den Aktienmärkten wird oft als Problem gesehen. Mit einem langfristigen Anlagehorizont bietet sie jedoch gute Renditechancen, da die Schwankungen gezielt ausgenutzt werden können“, sagt Furio Pietribiasi, CEO von Mediolanum.

Die Intelligent Investment Strategy nutzt Volatilität der Märkte und glättet Risiken

Die „Intelligent Investment Strategy“ nutzt die Cost-Average-Methode – d.h., sie profitiert automatisch von Auf- und Abschwüngen an den Aktienmärkten. Sinkt zum Beispiel ein Aktienwert um 10 Prozent, löst IIS eine Kaufoption aus. Mediolanum nutzt diese Volatilität bewusst für seine Versicherten. Ihre Altersvorsorge wird KI-gesteuert mit Step-In und Step-Out-Mechanismen für drei, vier oder fünf Jahre schrittweise an den Aktienmärkten aufgebaut.

Der automatische „Step-In“ der IIS ermöglicht eine bis zu 5-fache Erhöhung des Ratenbetrags, wenn der Anteilswert des Ziel-Aktienfonds gegenüber dem Referenzwert zwischen 5 Prozent und 20 Prozent fällt.

Der automatische „Step-Out“: Erhöht sich der Wert des Aktienfonds (um mindestens 10 oder 20 Prozent), überträgt der Mechanismus Beträge in einen Währungsfonds, die später wieder dem Aktienfonds zugeführt werden können.

Diversifiziertes Portfolio schwächt das Risiko

Um das Risiko zu minimieren und die Anlage zu diversifizieren, bietet die Lebensversicherung Mediolanum Life Plan die Möglichkeit, derzeit in drei verschiedene Fonds zu investieren. Die Fonds sind auf ein Langzeitinvestment ausgelegt und schützen aufgrund ihrer breiten Aufstellung den Anleger vor hohen Verlusten in Krisenzeiten. Darüber hinaus werden alle Fonds entsprechend des Multi-Manager-Ansatzes von Mediolanum von unterschiedlichen Best-In-Class Managern verantwortet.

„Unterschiedliche Marktsituationen begünstigen unterschiedliche Investment-Stile. Unser Multi-Manager-Ansatz bietet deshalb eine weitere Diversifikationsebene, indem mehrere Manager ihre jeweilige Expertise und Strategie in die Verwaltung der Fonds einbringen“, sagt Pietribiasi.

Der Global Perspective Fund ist ein globaler Aktienfonds, der primär in Unternehmen in Nordamerika und Europa investiert. Der Global Discovery Fund ist ebenfalls ein globaler Fonds, konzentriert sich jedoch auf die Emerging Markets, so dass Anleger von der wirtschaftlichen Entwicklung dieser aufstrebenden Regionen profitieren können. Und auch der Global Thematic Focus Fund ist ein globaler Aktienfonds. Er investiert jedoch in aussichtsreiche Zukunftsthemen, die unsere Gesellschaft, Berufswelt und unseren Alltag langfristig prägen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Digitalisierung, Technologie, Nachhaltigkeit und ESG.

Mediolanum-Kunden können selbständig und flexibel entscheiden, wie sie die Fonds in ihrer Geldanlage gewichten. So gibt es auch die Möglichkeit, nur in einen oder zwei der genannten Fonds zu investieren. Um den Anlegern noch mehr Diversifizierungsoptionen zu bieten, sind bereits weitere Fonds in Planung.

Kontaktieren Sie bei Interesse gern:

Mediolanum International Life dac

Volker Fehrenbach

Mail: info@mildac.de

Tel.: +49 89 2620 1005

https://www.mildac.ie/de